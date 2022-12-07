Bakkal, 10 yaşındaki çocuğu 'Heimlich manevrasıyla' kurtardı

Daha önce çalıştığı iş yerinde ilk yardım eğitimi alan Münire Oflaz, Reşatbey Mahallesi'nde işlettiği bakkal dükkanına gelen 10 yaşındaki Muhammet Kutlu'nun boğulmak üzere olduğunu fark etti.

Heimlich manevrasıyla müdahale eden Oflaz, çocuğu boğulmaktan kurtardı. Oflaz'ın müdahale ettiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Münire Oflaz, daha önce ilk yardım eğitimi aldığını ve bu sayede müdahale ettiğini belirtti.

Herkesin Heimlich manevrasını öğrenmesi gerektiğini kaydeden Oflaz, "Anneler çok dikkat etsinler. Herkesin başına gelebilir. Allah'ım bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Ben Heimlich manevrası eğitimini almıştım. İyi ki daha önce çalıştığım iş yerindeki patronumuz bu eğitimi bizlere aldırdı. Böyle bir eğitim almasaydım müdahale etmem imkansızdı. Herkes çok dikkat etsin. Bu sokakta da bakkalda da yaşanabilir." diye konuştu.

Büyük tehlike atlatan Muhammet Kutlu, şekerlemenin kapağını ağzıyla açmak isterken bir anda kapağın boğazına kaçtığını belirtti. Can havliyle dükkana girdiğini anlatan Kutlu, "Teyze hemen gelerek bana müdahale etti ve kapağı çıkarttı." diye konuştu.

Çocuğun babası Resul Kutlu ise oğlunun hayatını kurtaran bakkala teşekkür etti.