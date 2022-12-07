Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında EYT düzenlemesi ile ilgili Beştepe'de toplantı yapılıyor.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile diğer ekonomi kurmayları katıldı.

EYT DÜZENLEMESİ NEDİR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları ilgilendiren düzenlemede son aşamaya gelindi.

Düzenlemeyle kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini ve 5 bin prim gününü tamamlayanların emekli edilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenlerle ilgili çalışmamızı en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız" demişti.

Bu ay içinde duyurulması beklenen EYT düzenlemesinden ilk etapta 1,5 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor.