"Avrupada en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü, elektrikte ise dördüncü ülkeyiz'

Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sigortam.net'ten 2023'e girerken 23 muhteşem hediye!
Sponsorlu İçerik
Bakan Kurum açıkladı: Plastik poşete 2023'te zam yapılmayacak
Bakan Kurum açıkladı: Plastik poşete 2023'te zam yapılmayacak
Grip vakaları artan okulda eğitime ara verilmişti, Kaymakamlık açıklama yaptı
Grip vakaları artan okulda eğitime ara verilmişti, Kaymakamlık açıklama yaptı
Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Erdoğan ekonomi kurmaylarını EYT gündemiyle kabul etti
Bakanlıktan 'Kız öğrenci kız öğrenciyi öldüresiye dövdü' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'Kız öğrenci kız öğrenciyi öldüresiye dövdü' iddiasına açıklama
Eğitim harcamalarının yüzde 72'si devletten, yüzde 22'si velilerden
Eğitim harcamalarının yüzde 72'si devletten, yüzde 22'si velilerden
Beştepe'de 'anayasa değişikliği' toplantısı yapılıyor
Beştepe'de 'anayasa değişikliği' toplantısı yapılıyor
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
Komisyon toplantısı sona erdi: Türk-İş Genel Sekreterinden ilk açıklama
Bakanlık açıkladı: İşte asgari ücret araştırma sonuçları
Bakanlık açıkladı: İşte asgari ücret araştırma sonuçları
Geçici işçiler yeni yıla kadroyla girmek istiyor
Geçici işçiler yeni yıla kadroyla girmek istiyor
Kadroya geçen tarım-orman çalışanlarından teşekkür ziyareti
Kadroya geçen tarım-orman çalışanlarından teşekkür ziyareti
Son seçim anketi yayımlandı: İşte partilerin oy dağılımları
Son seçim anketi yayımlandı: İşte partilerin oy dağılımları
Başörtüsü teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak
Başörtüsü teklifi bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacak
Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak
Türk-İş: Asgari ücrette pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruluyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Enstitüsü kuruluyor
Okullarda enfeksiyon arttı, Bilim Kurul Üyesi 'maske' önerdi
Okullarda enfeksiyon arttı, Bilim Kurul Üyesi 'maske' önerdi
Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı açıkladı
Pedagojik formasyonda detaylar belli oldu! YÖK Başkanı açıkladı
BDDK Başkanlığı neden gov.tr'yi kullanmıyor?
BDDK Başkanlığı neden gov.tr'yi kullanmıyor?
SGK 30 müfettiş, Adli Tıp 40, Gazi Üniversitesi ise 20 personel alacak
SGK 30 müfettiş, Adli Tıp 40, Gazi Üniversitesi ise 20 personel alacak
CHP'de 40 il başkanı istifa ediyor! Kaftancıoğlu aday olamıyor
CHP'de 40 il başkanı istifa ediyor! Kaftancıoğlu aday olamıyor
Bakıcı maaşları profesörü yakaladı!
Bakıcı maaşları profesörü yakaladı!
ABD savunma bütçesinde F-16 alımını şarta bağlayan maddeler çıkarıldı
ABD savunma bütçesinde F-16 alımını şarta bağlayan maddeler çıkarıldı
Zincir marketlerde yeni dönem : Yönetmelik yayımlandı
Zincir marketlerde yeni dönem : Yönetmelik yayımlandı
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: İlk toplantı yarın
Kamu çalışanlarına 'borsa' tuzağı! 300 milyonluk vurgun yaptılar
Kamu çalışanlarına 'borsa' tuzağı! 300 milyonluk vurgun yaptılar
Bakan Dönmez yanıtladı: Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?
Bakan Dönmez yanıtladı: Elektrik ve doğal gaza zam yapılacak mı?
Kavcıoğlu: Dünyada rezervi artan tek merkez bankasıyız
Kavcıoğlu: Dünyada rezervi artan tek merkez bankasıyız
İYİ Partili Örs'ü yaralayan vekil ile 2 vekile disiplin cezası
İYİ Partili Örs'ü yaralayan vekil ile 2 vekile disiplin cezası
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

"Avrupada en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü, elektrikte ise dördüncü ülkeyiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ekim itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında meskenlerde vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü, elektrikte ise dördüncü ülke konumundayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 20:45, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 20:46
Yazdır

Dönmez, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, Türkiye Yüzyılı'nın temel paradigmalarından biri olan enerji bağımsızlığı ve enerjinin katlanılabilir maliyetle tüketiciye sunulmasının, stratejik önemini vurguladı.

Türkiye'nin pandemi sonrasında hızla toparlanarak 2021'de yüzde 11,4 büyüdüğünü anımsatan Dönmez, yenilenebilir enerjiden madene, katma değeri yüksek Ar-Ge projelerinden nükleere, sektöre katkı sağlayan her alanda teknolojik altyapıları güçlendirecek yatırımlara imza attıklarını dile getirdi.

Dönmez, Türkiye'nin sürekli artan elektrik ihtiyacının karşılanabilmesinin kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen girişimciler için rehber niteliği taşıyacak Türkiye Ulusal Enerji Planı'nı kısa sürede yayımlayacaklarını bildirdi.

Türkiye'nin 2002'de 12 bin 305 MW olan yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücünün, Ekim 2022 sonu itibarıyla 55 bin 901 MW olarak gerçekleştiğini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu güçte Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'inci sırada yer alması daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz özverili çalışmalarımızın en önemli göstergelerindendir. Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün toplam kurulu gücümüz içindeki payı 2022 yılı ekim sonu itibarıyla yüzde 54'e yükselmiştir. Yerli ve yenilebilir kurulu gücümüz ise yüzde 65 olmuştur. Toplam kurulu gücümüz ise 2002 yılına göre 3,2 katına yükselerek 2022 yılı ekim sonu itibarıyla 103 bin 276 MW olarak gerçekleşmiştir."

-"81 il merkezinin tümüne doğal gaz ulaştırdık"

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve Güneş Enerji Santrali (GES) projelerinin önemine değinen Dönmez, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 5 bin 850 MW'lık güneş ve rüzgar YEKA yarışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı GES'leri arasında yer alan Konya/Karapınar'daki YEKA GES-1'de 976 MW'lık kapasite servise alınmıştır. Kendi elektrik tüketimlerini karşılamak üzere kurulan lisanssız santrallerin toplam kurulu gücü 2022 yılı ekim sonu itibarıyla 8 bin 386 MW'a ulaşmış olup 2022 yılının ilk 10 ayında üretilen elektriğin yüzde 4,6'sı lisanssız santrallerden elde edilmiştir.

Gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla elektrik altyapımızı büyüyen ve gelişen Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek biçimde geliştirmeye devam ediyoruz. Elektrik altyapımızın geliştirilmesi ve modernize edilmesine yönelik çalışmalar neticesinde, dağıtım hattı uzunluğumuz yaklaşık 1,4 milyon kilometre, iletim hattı uzunluğumuz ise 73 bin kilometre seviyesine ulaşmıştır. 2021 yılında, 2022 yılı kasım TÜFE'sine göre yaklaşık 35 milyar lira elektrik şebeke yatırımı yapılmışken bu tutarın 2022 yılında 49 milyar lira olması öngörülmektedir."

Dönmez, elektrik enerjisi sektöründe 20 yılda elde ettikleri başarının bir benzerine doğal gaz sektöründe de ulaştıklarını, 20 yıl önce sadece 5'i il merkezi olmak üzere 57 yerleşim yerinde doğal gaz kullanıldığını, şimdi ise 81 il merkezinin tümüne ve 693 yerleşim yerine doğal gaz ulaştırdıklarını vurguladı.

Bu yatırımların devam edeceğini dile getiren Dönmez, "2022-2026 döneminde 275 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılması hedeflenmektedir. 20 yılda doğal gaz imkanı sunduğumuz vatandaşlarımızın sayısı 4,2 katına çıkarak 69 milyona ulaşmıştır. 2021 yılında, 2022 yılı kasım TÜFE'sine göre yaklaşık 13,3 milyar lira doğal gaz şebeke yatırımı yapılmışken bu tutarın 2022 yılında 18,9 milyar lira olması planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

- Elektrik ve doğal gazda 100 milyar liralık sübvansiyon

Pandemi dönemi ve uluslararası krizler nedeniyle enerji fiyatlarının çok yükseldiğine dikkati çeken Dönmez, vatandaşların artan enerji maliyetlerinden asgari seviyede etkilenmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, geçen yıl elektrik ve doğal gazda 100 milyar lira tutarında sübvansiyon sağladıklarını bildirerek, şöyle devam etti:

"Halihazırda elektrikte düşük kademede yaklaşık yüzde 50, doğal gazda ise yüzde 75 ile söz konusu desteği artırarak sürdürüyoruz. Ekim itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında meskenlerde vatandaşlarına birim enerji başına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü, elektrikte ise dördüncü ülke konumundayız. Mesken ve tarımsal faaliyetler abone gruplarında yer alan tüketiciler için KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmüştür. Elektrikte de hem meskende hem de ticarethane abone gruplarında kademeli tarifeye geçilerek dar ve orta gelirli vatandaşlarımızın daha uygun fiyattan elektrik kullanmaları sağlanmıştır.

Tanzim edilen elektrik faturalarının meskende yüzde 83'ü, ticarethanede yüzde 87'si düşük kademede bulunmaktadır. Ayrıca elektrik faturalarında yer alan enerji fonu ve TRT payı da kaldırılmıştır. İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik düzenleme kapsamında 2019-2022 Ekim döneminde 9,5 milyar lira tutarında elektrik tüketim desteği verilmiş olup Ocak-Ekim 2022 döneminde ise 2,4 milyon hane 3,4 milyar lira tutarında destekten faydalanmıştır."

Dönmez, 2021'de 2 milyon aileye 1,8 milyon ton kömür verildiğini, bu yardımların sürdüğünü, Ocak-Ekim 2022 döneminde 331 bin haneye 114 milyon lira doğal gaz tüketim desteğinin sağlandığını anlattı.

- "Yerli gazımızı milletimizle buluşturmayı hedefliyoruz"

Türkiye Yüzyılı'nda, ülkenin enerji ve maden alanında kendi kendine yeten bir ülke haline geleceğini belirten Dönmez, Karadeniz başta olmak üzere farklı yerlerde yapılan enerji keşiflerine değindi.

Yıllar boyunca ihmal edilmiş alanlarda arama ve üretim projelerine hız verdiklerine dikkati çeken Dönmez, şu bilgileri verdi:

"Son 3 yılda dünya çapında keşifler yaptık. Rezerv büyüklüğü açısından Sakarya gaz sahası Tuna-1 kuyusunda gerçekleştirilen keşif, 2020 yılında denizlerde yapılan dünyanın en büyük keşfidir. Amasra-1 kuyusunda yapılan keşif ise 2021 yılında gerçekleştirilmiş dünyanın ikinci büyük keşfi olmuştur. Kara alanlarında da yeni keşif ve üretim artışlarımız devam ediyor. Son 5 yılda TPAO tarafından yapılan hidrokarbon üretimi yaklaşık yüzde 70 artmıştır.

Toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi sonrasında, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı saha geliştirme projesini yaklaşık 2,5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlayarak Cumhuriyet'in 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda derin deniz tabanındaki 170 kilometrelik boru hattının serim işlemini tamamladık. Test ve devreye alma işlemleri ise devam etmekte olup Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ndeki çalışmalarımızı da önemli ölçüde tamamladık."

Dönmez, Hazar Bölgesi, Körfez Bölgesi ve Kuzey Afrika coğrafyasında işbirliği yaptıkları ülkelerin sahip olduğu enerji kaynaklarına ilişkin karşılıklı arama, üretim ve ticaret konularında çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şöyle devam etti:

"Avrupa ülkeleri önümüzdeki kış aylarını endişe ile beklerken toplam yaklaşık 6 milyar metreküp kapasiteye sahip ve yüzde 100 dolu olan Silivri yeraltı doğal gaz depolama tesisi ile Tuz Gölü yeraltı depolama tesisinin mevcut kapasitesini 2 yıl içerisinde 10 milyar metreküpe çıkaracağız. Toplam geri üretim kapasitesi ise günlük 155 milyon metreküpe ulaşacaktır. Altyapı tesislerimiz ve kaynak esnekliğimiz sayesinde kış aylarında bir olumsuzluk yaşamamayı hedefliyoruz.

Ayrıca TANAP doğal gaz boru hattının kapasitesinin iki katına çıkarılması suretiyle Hazar Bölgesi'nden hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya daha fazla gaz arzı sağlanması için çalışmalarımıza başladık.196 bin kilometrelik doğal gaz iletim ve dağıtım boru hattı yakında servise alınacak olan üçüncü yüzer depolama ve gazlaştırma ünitemiz Saros FSRU ile birlikte toplam 5 LNG terminali, 2 yer altı depolama tesisi ile fiziki altyapısını güçlendiren, yakın zamanda tesis ettiği vadeli işlemler piyasası ile ticari altyapısını hazırlayan ülkemiz için bir sonraki adım, dünyadaki örneklerine benzer ve referans alınan bir doğal gaz ticaret merkezi kurmaktır. Trakya'da kurmayı planladığımız doğal gaz ticaret merkezi için izlenecek yol haritasını kısa sürede netleştireceğiz."

- "Hidrojen teknolojilerinde öncü ülke olmayı hedefliyoruz"

Dönmez, dünyanın en büyük Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesi olan Akkuyu NGS'de 4 reaktörün de inşaatının aynı anda devam ettiğini, bu NGS'nin tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla Türkiye'nin mevcut elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun sıfır emisyon ile karşılanacağını bildirdi.

Akkuyu NGS dışında en az 2 tane daha NGS'nin kurulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktaran Dönmez, yapılan çalışmalar sonucunda kayda değer kazanımlar elde edileceğinin altını çizdi.

Yenilenebilir enerji projelerinde yerli aksam ve yurt içi üretim gibi şartlarla Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını teşvik ettiklerini vurgulayan Dönmez, bu alanda yapılan çalışmaları sıraladı.

Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ankara'da kurulan Avrupa ve Orta Doğu'nun ilk ve tek entegre güneş paneli üretim fabrikasının yanı sıra tasarım aşaması tamamlanan ve Sarıyar Hasan Polatkan HES'de kullanılması planlanan ilk yerli türbin ile yakında seri üretime geçilecek ilk yerli jeneratör, söz konusu Ar-Ge ve inovasyon teşviklerinin gurur verici örneklerini oluşturmaktadır.

Hidrojen üretimi, depolaması ve dağıtımından oluşacak bir hidrojen değer zinciri oluşturarak, başta yerli elektrolizörün ve depolama sistemlerinin geliştirilmesi olmak üzere, hidrojen teknolojilerinde ve ekonomisinde öncü bir ülke olmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi kapsamında elektrolizör kapasitemizi 70 GW seviyesine ulaştıracağız. Bu sayede, yeşil dönüşüme katkı sunarken, enerji ithalat faturamızı azaltacağız ve ekonomimizin rekabet gücünü artıracağız."

Kritik madenlere ulaşımın giderek hayati konu haline geldiğine işaret eden Dönmez, bu çerçevede Türkiye Stratejik ve Kritik Minerallerin Belirlenmesi Projesi yürüttüklerini, geliştirilecek politikalarla kritik madenlere yönelik yatırımların hızlanmasını ve arama faaliyetlerinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Dönmez, "Savunma sanayiinde ve aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde kullanılacak yıllık 1000 ton kapasiteli Bor Karbür Üretim Tesisi ile ülkemiz ferrobor ihtiyacını karşılayacak yıllık 800 ton kapasiteli tesisi Bandırma'da 2023 yılı içinde tamamlamayı öngörüyoruz." diye konuştu.

Amasra'daki maden kazasına da değinen Dönmez, vefat eden madencilerin yakınlarına sahip çıktıklarını, yapılan düzenlemeyle vefat eden madencilerin yakınlarına kamuda istihdam olanağı sağlandığını anımsattı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Poşet fiyatları 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Poşet fiyatları 2023 yılında da 25 kuruş olacak
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Benzin ve motorinde büyük indirim gerçekleşti
Bakanlık açıkladı: İşte asgari ücret araştırma sonuçları
Bakanlık açıkladı: İşte asgari ücret araştırma sonuçları
TOKİ, Antalya'daki orman yangını sonrası yeni bir köy inşa etti
TOKİ, Antalya'daki orman yangını sonrası yeni bir köy inşa etti

Bu Habere Tepkiniz

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

ÖSYM, Çevre Bakanlığı sözleşmeli kadroları için tercih alacak

KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları atama yapılması için ÖSYM tarafından tercih alınacak
İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

İşçi statüsünden emekli olan Uzman Doktor, memurluğa dönerse sosyal güvenlik şartları nasıl olur?

Memurluk hizmeti olan ve işçi statüsünde yaşlılık aylığı alan uzman doktor, memur statüsünde tekrar göreve başlarsa yaşlılık aylığı kesilir, tekrar emeklilikte duruma göre tek aylık veya 2 ayrı aylık alma imkanı da bulunur.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

YÖK'ten vekil dekan atamaları konusunda uyarı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, uzun süredir vekaleten yürütülen Dekanlık görevlerinin sona erdirilerek asaleten dekan tekliflerinin en kısa zamanda yapılması konusunda üniversitelere uyarı yaptı!
YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

YÖK Başkanı açıkladı...Pedagojik formasyon 'seçmeli ders' oluyor

"Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz"
Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlayan kişi nasıl emekli olur?

5434'e tabi memur için en az % 40 oranında engelli olarak mevzuata uygun göreve başlaması halinde 5400 gün hizmet; 5510' a tabi memur için de en az % 60 engellilik oranı mevcut iken göreve başlaması halinde 15 yıl sigortalılık süresi + 3960 gün hizmet şartı ile emekli olur ve başkaca bir şart aranmaz.
71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

71 KPSS puanlı diyetisyen adrese teslim ilanla kadroya yerleşti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından ilan edilen sözleşmeli diyetisyen kadrosundaki özel şartlardan dolayı 71 KPSS puanlı aday yerleşti!
5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

5 aylık verilere göre, memurlar için ne kadar enflasyon farkı oluştu?

TÜİK, Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre, 5 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçti.
Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

Her emekli, tekrar memurluğa başlayamaz, bunun için şartlar bulunur.
2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

2000 yılı girişli kadın memur 20 yıldan mı, 25 yıldan mı emekliliğe hak kazanır?

Kadın memurların emeklilik şartları 8 Eylül 1999 tarihinde değişmiş ve emeklilik için 20 hizmet yılı, 25 hizmet yılına yükseltilmiştir.
Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Davacının iddiaları araştırılmadan karar verilemez

Danıştay 12. Dairesi, Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel statüsünde mühendis olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali ile özlük ve parasal haklarının yasal faiziyle ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada ilk derece mahkemesi kararını bozdu.
Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi 20 memur alacak. Son başvuru tarihi 23 Ocak 2023.
Türk-İş Başkanı Atalay: Pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Türk-İş Başkanı Atalay: Pazarlık 7 bin 785 liradan başlayacak

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi, "Pazarlık 7 bin 785 lira sınırından başlayacak, onun üstüne nereye çıkabiliyorsak çıkacağız" dedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ilk toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Araç bulamayanlar ikinci el araç pazarına yöneldi

Araç bulamayanlar ikinci el araç pazarına yöneldi

Matrah düzenlemesi sonrası otomobil satış bayilerine gidenler elleri boş kalınca ikinci el araç pazarlarına yöneldi. Rami'deki ikinci el otomobil pazarında yoğunluk yaşandı.