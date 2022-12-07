Ticaret Bakanı Muş'tan zincir marketlerle ilgili açıklama
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlerle ilgili olarak, "Daha yakın takip sistemi oluşturacağız. Gerekli adımlar atılıyor. Bakanlıklar TBMM'nin yasalarını uygulamakla görevledir. Sonuna kadar uyguladığımızı belirtmek isterim" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Aralık 2022 22:08, Son Güncelleme : 07 Aralık 2022 22:09
Ticaret Bakanı Muş, zincir marketlerin fiyat paylaşmasına ilişkin soruyu TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde cevapladı. Bakan Muş, "Zincir marketlerin satış fiyatlarının Bakanlıkla paylaşılması. Piyasadaki diğer paydaşlarla da paylaşılacak. Elektronik olarak almış olacağız. Daha yakın takip sistemi oluşturacağız. Gerekli adımlar atılıyor. Bakanlıklar TBMM'nin yasalarını uygulamakla görevledir. Sonuna kadar uyguladığımızı belirtmek isterim" diye konuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız