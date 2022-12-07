Rekabet Kurulu, zincir marketlerin savunmasını aldı

ŞOK Marketler Ticaret AŞ Temsilcisi Meryem Kübra Şıvgın, ŞOK'un herhangi bir kartele taraf olmadığını, kartel iddiasının hukuka aykırı ve haksız olduğunu söyledi.

Dosyada yer alan delillerin kartel olduğu anlamına gelmediğini ve yazışmaların pazarlık amaçlı olduğunu dile getiren Şıvgın, kartel isnadından vazgeçilerek, ihlal olmadığı yönünde kanaat getirilmesini ve şirkete ceza verilmemesini talep etti.

Horizon Hızlı Tüketim AŞ'nin de temsilcisi olan Şıvgın, hakkında ceza istenmeyen Horizon'la ilgili herhangi bir bulgu, delil ve yazışmanın söz konusu olmadığını ifade ederek, "Horizon hakkında herhangi bir ceza uygulanmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Pasifik Tüketim Ürünleri Satış ve Ticaret AŞ'nin de temsilciliğini yapan Şıvgın, "Hızlı tüketim ürünleri açısından fiyat temelli satın alma tercihi, tüm tüketiciler için söz konusu oluyor. Şirket, bu durumun bilincinde olarak herhangi bir ürüne yönelik fiyat değişikliği yapacağında tüm piyasayla aynı zamanda paylaşılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Temsilcisi Tuncay Songör, "Şölen, ihracat faaliyetleriyle ayakta kalmaya çalışırken iç pazarda küçük bir oyuncudur. Perakandeciler alıcı güçlerini kullanarak tedarikçilere karşı haksız uygulamalar yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 22 Aralık'ta açıklayacak, kararın daha erken alınması durumunda duyuru yapılacak.