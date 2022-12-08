8 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilecek, Başbakan Ana Brnabiç ve Ulusal Meclis Başkanı Vladimir Orliç ile ayrı ayrı görüşecek, dönem başkanlığının Türkiye'ye devredileceği Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin 60. Genel Kuruluna katılacak.

(Belgrad)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1-TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne çevrim içi katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri programına ve İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nin açılış törenine iştirak edecek.

(İstanbul/09.00/12.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Vizyon Projeleri Paneli'ne katılacak.

(İstanbul/13.45)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu finansal yatırım araçlarının kasım ayı reel getiri oranlarını, 2021 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini duyuracak.

(Ankara/10,00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlık merkez binada Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması Türkiye Finali'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Berlin/22.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila ekibiyle karşılaşacak.

(Schio/21.30)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında F Grubu'nda BOTAŞ, Macaristan'ın UNI Györ, E Grubu'nda Bursa Uludağ Basketbol, İsrail'in Elitzur Holon takımını konuk edecek; B Grubu'nda Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan'nın Beroe takımıyla, E Grubu'nda Nesibe Aydın, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.00/Bursa/20.00/Stara Zagora/19.00/Sfantu Gheorghe/20.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. hafta mücadelesi, Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Antalya/16.00)

6- Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Eleme Turu ilk maçları Köyceğiz Belediyespor-MKE Ankaragücü mücadelesiyle tamamlanacak.

(Muğla/17.00)