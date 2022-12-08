Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 02:37, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 02:39
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.35'te merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız