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Naziler darbe yapacaktı:Cumhuriyeti yıkıp imparatorluk ilan edeceklerdi

Avrupa'da güçlenen aşırı sağ Almanya'da darbe hazırlığına bile kalkıştı. 21 bin üyesi olduğu tahmin edilen Nazi çetesi, meclisi basarak milletvekillerini rehin almak ve monarşiyi getirmek için planlar yaptı. Hükümette görev alacaklar listesi bile belliydi. 'Nazi cuntası' 3 bin polisin katıldığı operasyonlarla çökertildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 07:35, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 07:18
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Naziler darbe yapacaktı:Cumhuriyeti yıkıp imparatorluk ilan edeceklerdi

Almanya'da darbe yapmayı planlayan aşırı sağcı Neo-Nazi örgütlere yönelik eş zamanlı büyük bir operasyon düzenlendi. Alman polisi, meclis binası Reichstag'ı basarak darbe yapmayı planlayan 25 kişilik neo-nazi ve monarşist yapılanmayı çökertti. Eski askerlerden ve Neo-Nazi militanlardan oluşan ırkçı fikirdeki darbeci yapılanmanın başında, 71 yaşındaki "Prens" lakaplı 13. Heinrich kod adlı kişinin bulunduğu açıklandı. Federal Almanya'nın toplam 11 eyalette yapılan operasyon sonucunda Federal Almanya Polisi, yapılanmanın ikinci bir sorumlusunun daha bulunduğunu bildirdi. Planlanan darbe ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Açıklanan istihbarat raporlarında, 50 darbe müteşebbisi örgüt üyesinin cumhuriyeti yıkıp yerine 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak istediği öne sürüldü. 'Reichsbürger' (İmparatorluk Vatandaşları) diye anılan aşırı sağcı Neo-Nazi örgütün asıl amacının, Alman İmparatorluğu'nu diriltmek, monarşiyi getirmek ve Almanya'yı 1914 sınırlarına geri getirmek olduğu kaydedildi. Federal Almanya Cumhuriyeti'ni tanımadıkları için genellikle vergi ödemeyi reddeden Nazi yapılanmasının yaklaşık 21 bin üye veya takipçisi olduğu tahmin ediliyor.


3 BİN POLİSLE EŞ ZAMANLI BASKIN

Sabah saat 06.00'da 'Soko Schatten' kod adıyla eş zamanlı yapılan baskınlara ağır silahlı ve özel donanımlı GSG9 ve SEK gibi özel timlerle birlikte yaklaşık 3 bin güvenlik gücü katıldı. Timler, 137 ev ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Aramalar Bavyera, Hessen ve Aşağı Saksonya'da yapılırken uluslararası destek alınarak Avusturya'nın Kitzbühel bölgesinde ve İtalya'da da aramalar yapıldı. Arama yapılan mülklerin 52 zanlıya ait olduğu ve baskınlar sonucu 25 kişinin tutuklandığı açıklandı. Darbe operasyonunda eski Alman Federal Meclis Üyesi ve aşırı sağcı AfD Partisi üyesi Birgit Malsack-Winkemann gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin, Neo-Nazi örgütün Rusya ile bağlantısını da araştırdığı, Rusya vatandaşı Vitalia'nın da şüpheli destekçi olarak tutuklandığı duyuruldu. Yapılanmanın içerisinde emekli askerlerin ve subayların da olduğu bildirildi. Alman ordusunun ayrıca kendi içerisinde bir soruşturma başlatarak, darbe ile bağlantı olup olmadığını araştıracağı söylendi.


NÜRNBERG'İN İNTİKAMINI ALACAKLARDI

Nazi örgütün darbe planına ilişkin de detaylar netleşmeye başladı. Örgütün askeri kanadının, Alman meclisini basarak vekilleri rehin almayı hedefledikleri kaydedildi. Operasyonda gözaltına alınan nazi sempatizanlarından birinin, baskından kısa süre önce Telegram kanalından, "Her şey değişecek. Önceki savcılar, hakimler ve amirleri yakında kendilerini "Nürnberg 2.0" zindanında bulacaklar" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, nazilerin savaş suçlarından yargılandığı duruşmalar, "Nürnberg Duruşmaları" olarak anılıyor.

HALKI SOKAĞA DÖKMEYİ PLANLADILAR

Alman basınında çıkan iddialara göre, "elektromanyetik darbe" olarak planlanan kalkışma için, darbeci naziler, büyük çaplı bir elektrik kesintisine neden olacak sabotaj girişimi planlıyordu. Elektrik kesintisi nedeniyle halkın galeyana gelmesi ve sokağa inmesini hedefleyen nazi örgütü, kaos ortamından istifade edip kalkışmayı başlatacaktı. Yayınlanan istihbarat bilgilerine göre, nazi örgüt üyesi bir grup sonbaharda parlamentoya sızıp casusluk yapmayı planladı. Ancak güvenlik yetkililerinin söz konusu plandan haberdar olduğunu öğrenen örgüt casusluk girşimini iptal etti.

İMPARATOR HEINRICH

Alman istihbarat biriminin iddiasına göre, naziler, darbe sonrası oluşacak siyasi yapılanmayı bile hazırlamıştı. Darbecilerin, gölge bir hükümetin yanı sıra, Rüdiger von P. olarak tanımlanan ikinci bir elebaşı tarafından yönetilen bir "askeri örgüte" sahip olduğu iddia edildi. Aristokrat kökenli Greiz Prensi Heinrich Reuss (13. Heinrich) devlet başkanı ilan edilecekti. Heinrich'e hizmet etmesi için atanacak gölge hükümete, tutuklanan zanlılardan Paul G. ve Ruth L.liderlik edecekti. Yeni kurulacak hükümetin monarşik ilkelere göre hareket edeceği ve bir 'prenslik' olarak farklı bakanlıklara bölünmesinin planlandığı iddia edildi. Adalet Bakanı olarak görev verilecek isim ise operasyonda tutuklanan eski AFD milletvekili Birgit Malsack-Winkemann olacaktı.

2017'de de darbe önlenmişti

2017'de Alman polisi, Almanya Silahlı Kuvvetleri ve özel harekat KSK mensubu 200 kişinin darbe girişimini, başlamadan çökertti. "X Günü" veya "Kıyamet Günü" adı verilen darbe planına göre 200 kişilik grup, bir gece yapılacak baskın ile meclise ve ordu yönetimine el koyacak, önemli isimleri ve başta Türk kökenli siyasetçiler olmak üzere Almanyalı siyasetçileri öldürecek ve Hitler'in Almanya'sını diriltecekti. O dönem neo-nazi ve Hitler sempatizanı darbecilerin, birçok silah, el bombası ve mühimmat stokladığı ve darbe günü kullanmak üzere 200 adet ceset torbası sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

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