ABD PKK'yla kol kola: Suriye'de ortak devriyeye devam

Suriye'nin kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik harekat hazırlıkları sürerken, teröristlere helikopter eğitimi veren ABD'den bir adım daha geldi. PKK/YPG ile devriyelerin yeniden başladığını ilan eden ABD, terör örgütüne bir de "yanınızdayız" mesajı gönderdi. ABD'nin komuta ettiği koalisyon güçlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kuzeydoğu Suriye'de birleşik güvenlik devriyeleri yürütmeye devam ediyoruz. DEAŞ etkisinden arınmış, güvenli bir bölge inşa etme çabalarında, ortağımız SDF'yi ve Kuzeydoğu Suriye halkını destekleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz" denildi. Uluslararası basına ismini vermeden açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili "devriyelerin genişleyeceğini" söyledi. ABD'nin PKK ile ilişkileri yürütmek için atadığı Özel Temsilcisi Nicholas Granger ise ülkesinin, Türkiye'nin askeri harekatına karşı olduğunu açıkladı. Granger, "ABD durumun sakinleşmesini sağlamak için Türkiye ve SDG ile aynı çizgide" dedi. Türkiye'nin bölgede düzenlediği hava harekatlarını "kabul edilemez ve tehlikeli" olarak nitelendiren Granger, askeri operasyonlardan da derin endişe duyduklarını belirtti.

TOW FÜZELERİ GELDİ

Bir yandan ABD'ye "Türkiye'yi durdurun" çağrısı yapan PKK/YPG, diğer yandan terör yığınağına devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre PKK/YPG, El Bab'daki Zuveyyen köyü ile Şeyh İsa köyü bölgesine Tow füzeleri nakletti. Örgüt, Türkiye'nin muhtemel hedefleri arasında bulunan Ayn İsa'ya en az 100, Ayn el-Arab'daki (Kobani) El Çelebiye köyüne ise 30'a yakın terörist gönderdi. Kamışlı'daki Hasda köyüne keskin nişancılar yerleştiren PKK'nın, sınırda görev yapan TSK birliklerini hedef almak istediği de raporlara yansıdı. Türkiye'nin operasyon hedeflerinden olan Tel Rıfat'ta da PKK hareketliliği sürüyor. Örgütün Soğaneke bölgesine 50'şer kişilik 3 grup yerleştirdiği, Hazvan bölgesinde görev yapan TSK birliklerine saldırı için çok namlulu roketatar sevk ettiği de ulaşılan bilgiler arasında. ABD'nin desteğini arkasına alan PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli TSK unsurları ile sivil halka saldırı için Dırbesiye'ye ağır silahlar gönderdiği belirlendi. PKK'nın Türkiye sınırına yakın bir okula silah ve mühimmat takviyesi yaptığı, ayrıca Münbiç'in Muhsenli köyüne çok sayıda mayın tuzaklandığı da raporlarda yer aldı.

Şahin Şen