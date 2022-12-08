Togg yeni hamlesi Trumore'u tanıttı: Kişiye özel rota

Teknolojik gelişmelere paralel olarak otomobiller artık birer akıllı cihaza dönüşüyor. Sektördeki değişimi önceden sezerek yatırımlarını bu alana yapan Togg, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olma yolunda son hızla ilerliyor. Togg, dün İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Trumore isimli dijital platformunu tanıttı.

YENİ MOBİLİTE DENEYİMİ

Batarya şirketi Siro ve şarj istasyonu firması Trugo'dan sonra Togg ekosistemi içinde yer alacak yeni teknoloji markası Trumore'a ait detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Bir aracın ihtiyaç duyacağı tüm uygulama ve bilgilere sahip olan uygulama, mobilite deneyimini A noktasından B noktasına gitmekten öteye taşıyor. Togg, kullanıcıları cep telefonuna indirecekleri bu platform sayesinde araçlarını adeta yeni nesil bir yaşam alanına dönüştürecek.

START-UP'LAR İLE İŞ BİRLİĞİ

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, Trumore ile; fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacaklarını söyledi. Bu süreçte, 300'den fazla start-up ile görüşüldüğü bilgisini veren Karakaş, "Kazandıran, gezdiren, eğlendiren ve sürekli geliştiren özellikleriyle Trumore mobilite anındaki deneyimleri kişiselleştiriyor. Trumore iş modeli ve teknolojisinde kullanıcı deneyimi merkezde yer alıyor. Togg, veriyi işleyip yapay zeka ile geliştirebilen platformunu 'kullanıcı empati platformu' olarak tanımlıyor" ifadelerini kullandı. Trumore, aynı zamanda, veriyi işleyip yapay zeka ile geliştirebilen bir altyapıya sahip. Uygulamanın alt başlıklarındaki detaylar toplantı anında onu deneyimleyen teknoloji uzmanlarından tam not aldı.

DİJİTAL VARLIKLARINI BURADAN YÖNET

Örneğin Earn.more, kullanıcıya kazandıran hizmetleri kapsıyor, kesintisiz ödeme ve ödüllendirme deneyimleri sunan fintek çözümlerini içeriyor. Earn.more servisleri kapsamındaki e-cüzdan ile araç içi ödeme, dijital varlık cüzdanı oluşturmak mümkün. Dijital varlık yönetimi altında da çeşitli ödül programları (Puan, NFT'ler gibi), dijital sanat koleksiyonları ve iş modeline bağlı NFT'ler kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

BİR ARAÇTAN DAHA FAZLASINI SUNUYOR

Earn.more: Sistem ayrıca, kullanıcının çizdiği rotaya ve o zamanki yolculuk şartlarına göre kişiye ve yolculuğa özel dijital magnet oluşturuyor.

Go.more: Kullanıcıyı gezdiren, kişiselleştirilmiş rota önerilerinde bulunan lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunuyor. Karma mobilite servisleri, şarj ağı, restoran, rezervasyon işlemleri gibi hizmetler kullanıcıların mobilite deneyimini kesintisiz hale getiriyor. Uygulama ile yol ücreti hesaplanabiliyor.

Play.more: Kullanıcıyı eğlendiren oyunlar burada yer alıyor. Akıllı yaşam çözümleri, kullanım bazlı sigorta servisleri, araç içi ve mobil oyun uygulamaları, akıllı sağlık uygulamaları Play.more servislerini oluşturuyor.

Scale.more: Sürekli gelişen, iş birlikleriyle büyüyen ekosistem ile kesintisiz ve entegre kullanıcı deneyimi sunuluyor. Ava Labs, Trendyol, Hopi, Plug and Play, THY, Shell, Paycell, ETIYA, SMART IX ve BlindLook, Togg'un şu ana kadar iş birliğini duyurduğu şirketler.

Orhan Orhun Ünal