Beştepe'de Anayasa toplantısı: Teklif Meclis Başkanlığına sunuluyor

Ankara'da Anayasa değişikliği için kritik bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de anayasa toplantısı yapıldı. Külliye'deki toplantıda Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Özlem Zengin, Yavuz Atar, Yılmaz Tunç ve Mehmet Uçum da yer aldı. Başörtüsüyle ilgili anayasa değişiklik teklifi, geçtiğimiz günlerde milletvekillerinin imzasına açılmıştı.

MECLİS'E SUNULACAK

Teklifte, anayasanın 24'üncü ve 41'inci maddelerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Anayasa'ya, "Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz" şeklinde bir hüküm eklenecek. Teklif, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin imzaları ile Meclis Başkanlığı'na sunulacak.