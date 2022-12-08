Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.35'te meydana gelen depremin, deniz yüzeyinden 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 07:52, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 07:54
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Aydın'da gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi.
AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre; Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında saat 01.35'te meydana gelen depremin 4.0 büyüklüğünde olduğu kaydedildi.
Kuşadası'nın yaklaşık 6 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinden 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. (AA)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız