Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden görme engelliler için bir ilk
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, sanat ve tarihi görme engelliler için görünür hale getirdi. Müzedeki 26 eser, TÜBİTAK'ın desteğiyle üç boyutlu olarak tekrar tasarlandı. Görme engelli İpek Damla (13) da 22 eserin Braille yazısını hazırladı. Ziyaretçiler, gözleri görmese de eserlere dokunuyor, yazıları okuyabiliyor. Ayrıca müze bünyesindeki atölyelerde resim, tablet gibi eğitimler alabiliyorlar.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, engelleri kaldırmak ve müzelerden herkesin eşit faydalanabilmesi amacıyla bir ilke imza attı. Müzede oluşturulan 'Eğitim ve Deneyim Alanı'yla, görme engelli bireyler için sanat ve tarih görünür hale geldi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, 26 eşi benzeri olmayan eserin görme engellilerin deneyimleyebileceği şekilde üç boyutlu yapıldığını kaydetti.
Kıraç şunları anlattı: "Öncelikle laboratuvarlarımızda eserlerimizin taramasını yaptık. TÜBİTAK SAGE bize destek oldu. Sonra da eserlerin üç boyutlu baskılarını yaptık. Muazzam bir sonuç ortaya çıktı. Eserlerimizi seçerken de en vurucu ve eşi olmayan eserlerimize dikkat çektik. Çocukların rahat erişebileceği, dokunabileceği boyuttaki eserlerimize ağırlık verdik."
ESMA ALTINMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız