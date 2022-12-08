Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden görme engelliler için bir ilk

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, engelleri kaldırmak ve müzelerden herkesin eşit faydalanabilmesi amacıyla bir ilke imza attı. Müzede oluşturulan 'Eğitim ve Deneyim Alanı'yla, görme engelli bireyler için sanat ve tarih görünür hale geldi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, 26 eşi benzeri olmayan eserin görme engellilerin deneyimleyebileceği şekilde üç boyutlu yapıldığını kaydetti.

Kıraç şunları anlattı: "Öncelikle laboratuvarlarımızda eserlerimizin taramasını yaptık. TÜBİTAK SAGE bize destek oldu. Sonra da eserlerin üç boyutlu baskılarını yaptık. Muazzam bir sonuç ortaya çıktı. Eserlerimizi seçerken de en vurucu ve eşi olmayan eserlerimize dikkat çektik. Çocukların rahat erişebileceği, dokunabileceği boyuttaki eserlerimize ağırlık verdik."

ESMA ALTIN