TÜRK-İŞ'ten 'asgari ücret' açıklaması
Kavlak: Asgari ücretin artırılması kadar önemli olan konu, ülkemizde asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesidir
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 10:39, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 11:17
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, asgari ücrette gelinen durum ve TÜRK-İŞ'in görüşlerini aktarmak amacıyla Ankara'da basın toplantısı düzenledi. (2)
Kavlak: "Asgari ücretin artırılması kadar önemli olan konu, ülkemizde asgari ücretle çalışanların sayısının düşürülmesidir"
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak (Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı hakkında): Toplantı, masadaki işveren tarafı ile olumlu geçti.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız