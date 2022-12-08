Fatih'te 'pitbullu saldırı'da bir kişinin ölümüne neden olan polisin ifadesine ulaşıldı

Fatih'te pitbull cinsi iki köpekle kendisine saldıran gruba silahla ateş ederek bir kişinin ölümüne sebebiyet veren polis memurunun hakimlikteki ifadesine ulaşıldı.

Şüpheli polis memuru K.A'nın (27) ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Çocukken kendisini köpek ısırdığını ve bu nedenle fobisi olduğunu belirten şüpheli, "Pitbull köpeği görünce aşırı panik yaptım. Bana sormuş olduğunuz C.K'nin beyanının içeriğini kabul etmem. Kendisi bana bıçak çekti, bir de köpekleri bana doğru saldırttı. Köpek beni ısırmadı. Olay çok kısa sürdü. Kendimi korumaya çalıştım. Boğuşma izleri vardır. Kesinlikle maktule doğru ateş etmedim. Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim." ifadelerini kullandı.

Hala olayın şokunu yaşadığını belirten polis memuru, olay nedeniyle çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek, öldürme kastının bulunmadığını savundu.

- Olayın geçmişi

Fatih'te önceki gün akşam saatlerinde görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis memuru K.A. ile pitbull cinsi iki köpeği gezdiren P.G, C.K. ve B.A.P. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A. beylik tabancasıyla ateş açmış, olayda vurulan P.G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru K.A. ile diğer gruptaki B.A.P. ifade ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, tanık olarak ifadesine başvurulan C.K. ise serbest bırakılmıştı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan polis memuru K.A. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Şüpheli B.A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.