Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sanatçılarla sahneye çıktı, şarkı söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, katılım gösterdiği "Gençler Arası Ses ve Müzik Yarışması Türkiye Finali"nde ünlü ses sanatçılarıyla birlikte sahneye çıkarak şarkı söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Sahne Sırası Sende" sloganıyla bakanlığın merkez binasında düzenlenen organizasyonda, Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra onur konukları Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, ses sanatçıları Elif Buse Doğan, Ersay Üner, Cengiz Ateş, Sinan Akçıl, Mustafa Ceceli ve İlke Ulaş Kuvanç yer aldı.

Organizasyonun jüri üyeliğini ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mücahit Yalçın Öztürk, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Bölümü Kabak Kemane Sanatçısı Dr. Ziya İmren ve ses sanatçısı, besteci Nesrin Erol Bahtiyar yaptı.

Bakan Kasapoğlu "Dünyadan Uzak" şarkısını sanatçılar Elif Buse Doğan, Ersay Üner, Cengiz Ateş, Sinan Akçıl ve Mustafa Ceceli'yle birlikte seslendirdi.

- Kasapoğlu: "Bir gencimizin dahi yeteneğinin çarçur edilmesine gönlümüz razı olmaz"

Türkiye'nin 81 ilinde 18-29 yaş arası on binlerce gencin başvurduğu yarışma elektronik, jazz, Türk müziği ve popüler müzik kategorilerinde gerçekleşti.

Bakan Kasapoğlu, Türk müziği ve popüler müzik kategorisinde finalistlerin yarışacağı organizasyon öncesi yaptığı konuşmada, tüm yarışmacılara teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Gençlerin kültürle, sanatla, edebiyatla, bilimle ve sporla her alanda olması, hayatlarını bu çerçevede daha donanımlı kılması bizim en büyük arzumuz. Bu çerçevede gerek gençlik merkezlerimizde, gerek gençlik kamplarımızda, birer akademi haline dönüştürdüğümüz 800'den fazla yurdumuzla her alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlerin hep yanında, yanında olmaya da devam edecek. Bir gencimizin dahi yeteneğinin çarçur edilmesine gönlümüz razı olmaz. Sporda çok ciddi bir yetenek taramamız var. Her alandaki yetenekleri hem keşfetme hem de destekleme konusunda çok ciddi çalışımlarımız oluyor. Müzikte, ses yarışmasındaki çalışmalarımızı bugün taçlandıracağız. Bir festival heyecanı yaşıyoruz."

Elektronik ve jazz müzikte finallerin geçtiğimiz günlerde yapıldığını dile getiren Kasapoğlu, "Popüler ve Türk müziği finallerini gerçekleştirerek yarışmamızı tamamlamış olacağız. Burada bir güzellikte, iyilikte yarışma var. Bu yarışmaların hiçbir şekilde kaybedeni yok. Alınan dereceler farklı olabilir ama burada bizlerle beraber olan, bu süreçte yarışan tüm gençlerin yarışmaların kazananı olduğunu düşünüyorum. Kültürün, sanatın paylaşıldığı böyle bir ortamda sizlerle birlikte olmak, bizler için de apayrı bir heyecan. Elbette tüm genç arkadaşlarım bundan sonraki süreçte de hem birer yarışmacı hem de güzel çalışmaların yakın takipçileri olarak süreçlerimize katkı sağlayacaklardır." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin çok zengin bir kültür mirasına sahip olduğunu vurgulayarak, "İşte asıl olan bu mirası, her alanda olduğu gibi, müzikte de sanatın diğer alanlarında da çıtayı yükselterek yarınlara taşımaktır. Değerli sanatçılar, akademisyenler aramızda. İnanıyorum ki bu birliktelikle, bu heyecanı ve coşkuyu hep birlikte daha yukarılara taşırız." ifadelerini kullandı.

Gençlere her daim büyük önem verdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Gençlerin bütçesini geçtiğimiz gün TBMM'de konuştuk. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye yüzyılında yeni dönemin gençlerin dönemi olduğunu, Türkiye yüzyılının gençlerin yüzyılı olduğunu vurguladık. Gençlerimiz her alanda heyecanlarıyla, inançlarıyla ve başarılarıyla, bilim, sanat, kültür, spor, sanayi, inovasyon alanında Türkiye'nin damgasını tüm dünyaya en güçlü şekilde vuracaktır. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimizle Türkiye'nin yarınları daha aydınlık olacak ve dünya daha adil bir şekilde yarınlara yürüyecek. Gençlerimiz insanlığın umudu olarak yürüyüşünü gerçekleştirecek. Değerli sanatçılarımıza, jüri üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

- Sanatçılar mini konser verdi

Organizasyonda Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Elif Buse Doğan, Ersay Üner, Cengiz Ateş mini bir konser verdi.

Salonda bulunan gençlerin büyük ilgi gösterdiği sanatçılar, şarkılarıyla keyifli anlar yaşattı.

Özellikle Elif Buse Doğan'ın okuduğu "Samsak Döveci" türküsü büyük ilgi gördü.