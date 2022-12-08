Kavcıoğlu: Asgari ücret zammı enflasyonu etkilemeyecek

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuşan asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kavcıoğlu zammın fiyatlara etkisiyle ilgili "Çalışmalarımız asgari ücret artışının enflasyonda ve fiyatlar üzerinde çok etkisi olmayacağını, bu gelişmenin bir kısmının zaten fiyatlara yedirildiğini gösteriyor" dedi.

Dün başlayan asgari ücret görüşmelerinin aralık ayının üçüncü ya da son haftasında sonuçlanması bekleniyor.

"ENFLASYONU YÜKSELTEN TÜM SEBEPLER GERİDE KALDI"

Kavcıoğlu, enflasyonla ilgili önemli mesajlar verdi. "Geldiğimiz noktada enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı" diyen Kavcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurun bir dengede gitmesi, faiz maliyetlerinin önemli miktarda aşağıya gelmesi, uluslararası boyuta baktığımızda ham madde fiyatlarının aşağıya gelmesi, tedarik zincirindeki fiyatların aşağıya gelmesi, bu süreç içerisinde enflasyonu besleyen önemli maliyetler. Bunu aldığımız tedbirlerle uyguladığımız politikalarla, bu dengeyi bundan sonra koruyarak gittiğimiz sürece, enflasyonun baz etkisi dışında da geriye geleceğini öngörüyoruz. Bu ay beklediğimiz gibi kısmi olarak gerileme oldu. Aralık, ocakta da baz etkisiyle beraber önemli bir gerileme bekliyoruz. Kasım ayı enflasyonuna baktığımızda da hem enerji fiyatlarında, hem ulaşım fiyatlarında temel mal ve hizmetlerde önemli düşüşün olduğunu görüyoruz."

Kavcıoğlu, gıda fiyatlarında da aşağıya doğru fiyat artışlarının başlayacağını söyledi.

TÜİK verilerine göre, enflasyon kasım ayında yüzde 85,51'den yüzde 84,39'a hafif düşüş kaydetti.

Merkez Bankası'nın liralaşma stratejisine değinen Kavcıoğlu, "Türkiye'nin yıllardır ne zaman yükselme ya da gelişme olduğunda hep döviz kuru üzerinden spekülasyonlarla oluşan bir çarpık yapılaşma var. Liralaşma stratejisiyle bunun önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.