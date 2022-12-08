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Emniyetten öldürülen Sırp suç örgütü elebaşı ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, Sırbistan ve Karadağ'da çeşitli suçlardan aranan suç örgütü Skaljari'nin elebaşı Jovan Vukotic'in, Türkiye tarafından iadesinin ardından yüz hatlarını değiştirip farklı ülkenin pasaportuyla ülkeye giriş yaptığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 16:43, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 16:43
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Emniyetten öldürülen Sırp suç örgütü elebaşı ile ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığından, Skaljari'nin elebaşı Jovan Vukotic hakkında daha önce açıklama yapıldığı, "ısrarlı dezenformasyon" gerekçesiyle yeni bir açıklamaya ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Sırbistan ve Karadağ'da yerleşik olan ve kırmızı bültenle aranan Vukotic'in 8 Eylül 2018'de Antalya'da yakalandığı, 2 gün sonra Sırbistan İçişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki 5 görevliye, heyetin güvenlik endişesi gerekçesiyle kafasına çuval geçirilerek teslim edildiği kaydedilen açıklamada, Sırbistan'da 15 ay hapis yattıktan sonra teslim edildiği Karadağ'da da hapiste kısa süre kaldıktan sonra serbest kaldığı belirtildi.

Bu bilgilerin 8 Eylül 2022'de İstanbul'da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinden sonra ilgili ülkelerden alınan yazılarla elde edildiği kaydedilen açıklamada, Vukotic'in yüz hatlarında değişiklik yaptırdıktan sonra Predrag Popovic sahte ismiyle Kosova'dan aldığı pasaport ile yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği aktarıldı.

Vukotic'in öldürülmesinden sonra başlatılan soruşturma kapsamında 20 şüphelinin 12 ve 13 Eylül tarihlerinde yapılan operasyonlarda gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, bu kişilerden aralarında KAVAC suç örgütü üyesi 3 kişinin de bulunduğu 13'ünün tutuklandığı kaydedildi.

- Suç örgütleriyle mücadelenin olmazsa olmazı uluslararası işbirliği

Küreselleşen ve teknolojik açıdan gelişen dünyada suç örgütü elebaşı ve üyelerinin suç faaliyetinde bulundukları ülkelerde barınma şansı bulamadığından sahte kimlik ve pasaportlarla illegal yollardan değişik ülkelere geçiş yaptığının bilinen bir gerçek olduğu belirtilen açıklamada, suç örgütleri ile mücadelenin olmazsa olmaz koşulunun, çok taraflı ve uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesiyle uluslararası işbirliği ve koordinasyonun artırılması olduğu ifade edildi.

KOM Başkanlığı ile İnterpol Daire Başkanlığının eş güdüm halinde sınır aşan suç örgütleri ve üyelerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bu kapsamda Nabhan İsa'nın 16 Ağustos 2018'de ABD'ye, Jovan Vukotic'in 10 Eylül 2018'de Sırbistan'a, Nadir Salifov'un 24 Kasım 2018, Cemal Hasanov ile Elfat Hasanov'un 24 Temmuz 2019'da Azerbaycan'a, Dimitar Zhelyazkov'un 15 Şubat 2019'da Bulgaristan'a, Mykhailo Zotov'un 19 Şubat 2021'de Ukrayna'ya, Milat Hatamabadi Farahani'nin 13 Mart 2021'de İran'a, Mindia Lavasogli'nin 19 Haziran 2020'de Beyaz Rusya'ya, Begzad Spahic'in 10 Şubat 2021'de Bosna Hersek'e, Sanger Ahmadi'nin 14 Ocak 2022'de Pakistan'a, Ednari Papunaishvili'nin 24 Mayıs 2022'de Gürcistan'a, Mark Douglas Buddle'ın ise 3 Ağustos 2022'de Avusturalya'ya teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İlgam Gadzhiev'in 14 Kasım 2021'de yakalanarak iade amaçlı geri gönderme merkezine alındığı, Luciano Camporesi'nin de 12 Kasım 2022'de yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

- 12 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Türkiye'de yapılan operasyonlarda firari olarak aranan ve yasa dışı yollarla değişik ülkelere kaçtığı belirlenen kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Arnavutluk ve Almanya'dan 12 suç örgütü üyesinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca yasa dışı yollarla değişik ülkelere kaçan 8 kişinin yakalanmasının sağlandığı ve iade süreçlerinin başlatıldığı belirtildi.

- "Türkiye'nin nefesi enselerinde"

Emniyetin suç ve suçluyla mücadele ile bu tür suçluların iadesini kolaylaştırma noktasında irtibat görevlisi atadığı ülke sayısını artırmayı kendisine hedef seçtiği ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Globalleşen suçla mücadele kapsamında, Türk Polis Teşkilatı olarak 15 Temmuz 2016'dan bu yana son 5-6 yıldır yeni refleksler oluşturarak dünyadaki her ülkenin sorunu haline gelmiş bu konuya kararlılıkla yaklaşıldığı açıktır. Ülkemizde de suç işleyerek yasadışı yollarla başka ülkelere kaçan suçluları da tespit ederek ülkemize iade çalışmaları büyük bir ciddiyetle devam ettiği görülmektedir.

Söz konusu Jovan Vukotic isimli şahıs ile ilgili olarak olayın tam anlaşılamadığı görülmektedir. Jovan Vukotic, sınır aşan suç örgütleriyle mücadeledeki kararlı duruşumuz kapsamında, 2018 yılında tarafımızdan yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak Sırbistan ülkesine deport edilmiştir. Bu örgütlerle ilgili alınan tedbirler neticesinde, yüz hatlarını değiştirmek ve başka bir ülkeye ait pasaportu sahte isimle almak suretiyle illegal olarak ülkemize giriş yapmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sadece Jovan Vukotic ile sınırlı kalmamış, birçok önemli suç örgütü ile iltisaklı şahıslara ülkemizde barınma şansı tanınmamış ve deport edilmiştir."

Kökeni ne olursa olsun suç ve suçluyla mücadelede kararlı duruşun devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teşkilat olarak da şeffaf bir çalışma anlayışı ile detaylı bilgi verme konusu sorumluluklarımız arasındadır. Cefakarca çalışan ve son yıllardaki başarısı dünya polis teşkilatlarınca da takdir edilen Türk Polis Teşkilatı, motivasyonunda en ufak bir eksiklik veya azalma olmadan çalışmalarına devam edecektir. Bu doğrultuda ulusal veya sınır aşan her türlü suçluların ülkemizde veya coğrafyamızda faaliyette bulunmasına müsaade edilmeyecek ve Türk polisinin nefesi, dünyanın neresinde olurlarsa olsun suçluların ensesinde olacaktır."

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