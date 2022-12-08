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Bakan Özer: Her ay 1 milyon vatandaşa kapsamlı eğitimler vermeye başladık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Paris'teki OECD Eğitim Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen programlar kapsamında "Tüm İnsan Perspektifinde Eğitimde Eşitlik ve Kapsayıcılık" konulu oturuma katılarak, "Her ay 1 milyon vatandaşa kapsamlı eğitimler vermeye başladık" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 18:58, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 19:03
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Bakan Özer: Her ay 1 milyon vatandaşa kapsamlı eğitimler vermeye başladık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa'nın başkenti Paris'teki OECD Eğitim Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde gerçekleştirilen programlar kapsamında "Tüm İnsan Perspektifinde Eğitimde Eşitlik ve Kapsayıcılık" konulu oturuma katıldı. Eşitlik ve kapsayıcılık bağlamında son bir yıl içinde Türkiye'de hayata geçirilen projeleri anlatan Özer, konuşmasında eğitimdeki fırsat eşitliğini artırma kapsamında Türkiye'de gerçekleştirilen değişim ve dönüşümlere işaret ederek özellikle son bir yılda okul öncesi eğitime erişimi artırmaya yönelik politika değişikliklerine vurgu yaptı.

"Bir yıl gibi kısa sürede 12 milyon 242 bin 46 vatandaş erişildi"

Özer, "Türkiye'de Millİ Eğitim Bakanlığı sadece eğitim çağı nüfusundaki öğrencilere eğitim hizmeti sunmamakta; aynı zamanda yetişkinlerin eğitiminden, hayat boyu öğreniminden de sorumlu bir Bakanlık olarak hizmet vermekte" dedi.

Bu kapsamda son bir yılda çok kapsamlı bir dönüşüme gidildiğini kaydeden Özer, "Her ay 1 milyon vatandaşa ki bunların yaklaşık yüzde 70'ini kadınlarımız oluşturmakta özellikle iş gücü piyasasındaki dirençliliklerini artırmak, yeni değişiklik ve dönüşümlere adaptasyonlarını güçlendirmek için çok kapsamlı eğitimler vermeye başladık" ifadelerini kullandı.

Özer, bu bağlamda bir yıl gibi kısa sürede 12 milyon 242 bin 46 vatandaşa erişildiğini belirtti.

Vatandaşa erişmenin ötesinde, ailelere de hem yaşam becerilerini artırma hem de çocuklarına daha fazla katkı sunabilme imkanı sağlamak amacıyla bir Aile Okulu projesi geliştirdiklerini belirten Özer, "Aile okulu projesinde aile içi iletişim, psikososyal gelişim, dijital bağımlılıklarla mücadele etme, çevre ve iklim değişikliği bilinci, ilk yardım ve trafik bilgisi gibi çok farklı konularda yaklaşık 56 saatlik bir eğitim planı geliştirdik. Burada yaklaşık 800 bin ailenin 3 ay gibi kısa sürede yararlanmasını sağladık. Amacımız, 2023 yılında yaklaşık iki buçuk milyon ailemizin bu imkandan yararlanmasını sağlamaktır" dedi.

"Köydeki tüm eğitim kurumlarını tekrar revizyondan geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Bakan Özer, köy yaşam merkezi projesine de değinerek Türkiye'de köylerdeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla yeni bir projeye ağırlık verdiklerini vurgulayıp "Köydeki tüm eğitim kurumlarını tekrar revizyondan geçirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artık köylerdeki okullarda sadece çocuklarımız eğitim almıyor, aynı zamanda ebeveynleri de orada tarımdan hayvancılığa her türlü alanda ilgili eğitim imkanına kavuşmakta. Böylece bir taraftan eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için farklı politikaları devreye sokarken aynı zamanda ailelerin de sürekli eğitim aldıkları, kendilerini geliştirebildikleri, imkana kavuştukları bir mekanizma oluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda yetişkin vatandaşların eğitime erişimlerini sağlamak için yeni bir dijital platform oluşturarak tüm vatandaşların uzaktan eğitimle bu eğitimleri alabilme imkanı sağladıklarını ifade eden Özer, "Bununla okullardaki eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli katkılar sağladığını da kısa sürede görme imkanımız oldu. İnşallah, bu imkanları da geliştirerek çok daha farklı politikalarla sadece okuldaki çocuklara değil, aynı zamanda ebeveynlerini de destekleyerek çok daha eşitlikçi, çok daha kapsayıcı bir eğitim sistemini inşa etme yolunda önemli mesafe katetmiş olacağız" dedi.

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