Marketlerde fahiş fiyat denetimleri sürüyor

Keşan'da zabıta ekiplerince temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları kontrol edildi.

Ekipler ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını, gramajını ve son tüketim tarihlerini inceledi. Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı.

Zabıta ekipleri ürünlerin önceki aylardaki alış ve satış faturalarını da inceledi.

Zabıta Müdürü Savaş Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimle herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de Ticaret il Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri marketlerde temel gıda ürünleri başta olmak üzere ürünlerin maliyet, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, ürün gramajı ve tüketim tarihlerini inceledi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de denetim yapıldı.

Mersin

Toroslar ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde, eksik evrak ibraz eden bir zincir marketin şubesi mühürlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, ürünlerin raf ve kasa fiyatları, son kullanma tarihleri ile marketlerin iş yeri çalışma ruhsatı ile evrakları kontrol edildi.

Ekipler, eksik evrak ibraz edilen Yusuf Kılıç Mahallesi'nde bir zincir marketin şubesini mühürledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, haksız rekabet ve usulsüz kazanç sağlamaya yönelik satış yapan işletmelerle ilgili yasal işlem uyguladıklarını belirtti.