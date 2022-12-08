Yılmaz Akçil, Danıştay 10. Daire Başkanlığına yeniden seçildi
Danıştay 10. Daire Başkanlığı seçimini Yılmaz Akçil yeniden kazandı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Aralık 2022 21:06, Son Güncelleme : 08 Aralık 2022 21:06
Danıştay 10. Daire Başkanlığı için seçim yapıldı. Seçime 108 üye katıldı. Üyelerden 60'ının oyunu alan Yılmaz Akçil birinci turda 10. Daire Başkanı seçildi. Seçimde 48 üye ise boş oy attı. Akçil, 10. Daire Başkanlığı için tek aday olarak yer aldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız