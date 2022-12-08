Bakan Ersoy: 2022 yıl sonu hedefimiz 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Bakan Ersoy'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023'de hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir.

Pandemi ile birlikte Türkiye'nin turizmdeki öncülüğünün ve örnekliğinin bir simgesi haline dönüşen "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programımız" kapsamında, 2022 yılı haziran ayı itibarıyla sertifika alan tesis ve araç sayımız 12 bini geçmiştir.

Ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı son 20 yılda 3,4 katına çıkmıştır. 2019'da turizm rekorunu kırarak, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün verileriyle en çok ziyaretçi ağırlayan ülkeler sıralamasında dünya 6'ncısı olduk.

2022 yılına kadar 7 adet ücretsiz halk plajının yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. 2022'de ise, Antalya Kemer Beldibinde 2 adet, Muratpaşa Lara'da 1 adet ücretsiz halk plajlarını vatandaşlarımızın kullanımına açtık. Böylece 5 yıldız kalitesindeki ücretsiz halk plajı sayımızı 10'a yükseltmiş olduk.