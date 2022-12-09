9 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Halk Eğitim Merkezi'nde "Geçmişten Günümüze Türk Kadını Resim Sergisi" açılışına ve panele katılacak.

(Kastamonu/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'deki Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde, 2. Tesis Yönetim Zirvesi ve Ödül Töreni Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Leyla Şahin Usta, parti genel merkezinde, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca hazırlanan "Uluslararası Medyada Ülkelerin İnsan Hakları İhlalleri 2021 Raporu"na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri ele alınacak.

(11.00)

- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek.

(15.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenecek "Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası" başlıklı konferansta konuşacak.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Strateji Arama Çalıştayı'na katılacak, Safahat Kız Yurdu'nu ziyaret edecek ve antrenörlerle buluşacak.

(Burdur/14.00/16.30)

2- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi başlayacak; Hırvatistan-Brezilya ve Hollanda-Arjantin maçları yapılacak.

(Doha/18.00/Al Daayen/22.00)

3- Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta, Yılport Samsunspor-Yeni Malatyaspor maçıyla başlayacak.

(Samsun/20.00)

4- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kaunas/21.00)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası Manisa Büyükşehir Belediyespor-Darüşşafaka maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası başlayacak; Halkbank-Cizre Belediyespor, Tokat Belediye Plevne-TÜRŞAD ve Galatasaray HDI Sigorta-Altekma maçları yapılacak.

(Ankara/13.00/Tokat/14.30/İstanbul/15.00)