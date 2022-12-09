Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 00:17, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 00:23
ATAMA KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Ad!i yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 01.12,2022 tarihli ve 1872 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız