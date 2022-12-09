Emin ellerdeyiz: İlk sıfır atık okulunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde kurulan ve Türkiye'nin ilk "sıfır atık okulu" olma özelliğini taşıyan "Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi"nin açılışını yaptı. Merkeze gelişinde, Altındağ Belediyesi Güneşevler Anaokulu öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Erdoğan, merkezin açılış kurdelesini kesti. Merkezdeki atölye çalışmaları kapsamında atık karton ve kozalaklardan flamingo maketi yapan çocukları izleyen ve onlarla sohbet eden Emine Erdoğan, "Tebrik ediyorum çocuklar hepinizi, harika şeyler yapmışsınız." dedi.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Merkez Sorumlusu Güneş İpek'ten bilgi alan Erdoğan, daha sonra merkezde atıklardan yapılan ürünlerin sergilendiği bölümü gezdi. Çocukların da yakın ilgi gösterdiği Emine Erdoğan, 6 yaşındaki Reyyan Güleç Muslu'nun, "Sıfır atık aynı zamanda israfı önleyen bir şeydir. İnsanların ve hayvanların yaşamını kolaylaştırır, daha iyi konuma getirir." şeklindeki sözlerini alkışlayarak çocuğu tebrik etti. Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Emine Erdoğan, merkezi çok beğendiğini belirterek, "Altındağ Belediyemizi kutluyorum. Çocukların bu bilince varması ve sahiplenmesi bizim işimizi çok kolaylaştıracak inşallah. Dolayısıyla geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum. İnşallah buradaki eğitimler bütün belediyelerimize yansır." diye konuştu.

5 BİN ÇOCUK SERTİFİKA ALDI

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da "Ankara'nın dört bir tarafından okullar, gençlik merkezleri, kurslardan çocuklarımız önceden randevu alarak, buraya geliyorlar, eğitimlere tabi tutuluyorlar. Özellikle, çevre bilinci, sıfır atık konusunda neler yapılabileceği, simülasyon bazlı oyunlar, etraftan toplanan atıkların ayrıştırılması gibi konularda temel eğitimleri alıyorlar ve sonunda da çocuklarımıza birer sertifika veriyoruz. Şu ana kadar 5 binin üzerinde çocuğumuz, gencimiz burada sertifika alma imkanını buldu ve yoğun bir ilgi var." dedi.