CHP lideri Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretinin ardından şimdi de Almanya'ya gidiyor. Alınan bilgiye göre, ilk çalışma ziyaretini 9-13 Ekim'de ABD'ye yapan Kılıçdaroğlu, 2 ile 4 Kasım tarihleri arasında ise İngiltere'ye gitti. Kılıçardoğlu, altılı masa toplantısı sebebiyle kasım ayı sonunda yapacağı Almanya ziyaretini ise erteledi.

YURT DIŞI TEMASLARI KAPSAMINDA 3'ÜNCÜ ZİYARET

28 Kasım'da altılı masa ve 3 Aralık'ta CHP'nin vizyon belgesi tanıtım toplantılarına katılan Kılıçdaroğlu'nun, yurt dışı temasları kapsamında üçüncü ziyaretini ise 14-17 Aralık'ta Almanya'ya yapacağı bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun, Londra'da olduğu gibi yatırım kuruluşları ve akademi çevreleriyle görüşeceği Almanya ziyaretinde Berlin, Frankfurt ve Münih'e gitmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, bazı ekonomi danışmanlarının yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke'nin de eşlik edeceği öğrenildi.