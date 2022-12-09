Almanya'da ekonomik çöküş darbeyi tetikledi

Avrupa'da egemenliğini kaybettiğini düşünen ülkeler tekrar kimliklerini kazanmak istiyor. Güçlenen aşırı sağ, Almanya'da darbeye bile kalkıştı. 21 bin üyesi olduğu tahmin edilen Nazi çetesi, Meclisi basarak milletvekillerini rehin almak ve monarşiyi getirmek için planlar yaptığı ortaya çıktı. Pandemi süreciyle birlikte AB'ye duyulan güvensizlik, uzayan Rusya-Ukrayna savaşı, artan göçmen ve mülteci dalgası, ekonomik darboğaz gibi sebepler yükselen milliyetçiliğin arkasındaki tetikleyici dinamikler olarak öne çıkıyor.

Enerjiden gıdaya birçok alanda varlığını hissettiren fiyat artışları, birçok Avrupa ülkesinde tüketicileri rahatsız ediyor. Bu durum aşırı sağ partilerin; yerli üretim, dışa bağımlılığın azaltılması, devletçi ekonomi modelinin geliştirilmesi, AB bütçesine daha az pay ayrılması gibi ekonomi politikaları geliştirmesine yol açıyor.

OSMAN SAĞIRLI