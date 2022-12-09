Hükümetten cep dolduracak adımlar! Her kesimin yüzü gülecek

AK Parti yönetimi ve hükümet seçim sürecinde vatandaşa ek yük getirecek hiçbir adım atmama kararı aldı. AK Parti kulislerinde, hükümetin seçim öncesinde vatandaşı rahatlatacak bazı 'sürpriz' adımlar atacağına yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Milletvekilleri de bu konuda hükümete ve parti yönetimine önerilerini iletti. Hükümete iletilen öneriler arasında emekli maaşlarına enflasyon oranında yapılacak zammın yanı sıra yüzde 10 civarında bir refah payı verilmesi, 3.500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması ve bayram ikramiyesinin de en az 2.500 veya 3.000 liraya çıkarılması gibi başlıklar bulunuyor.

HER HANEYE GAZ DESTEĞİ

AK Parti kurmayları, ayrıca gençlere elektronik cihazları alırken vergi indirimi uygulanması, kış boyunca doğalgaz desteği her haneye olacak şekilde verilmesi gibi seçenekleri değerlendiriyor.

YÜCEL KAYAOĞLU