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Sudan'dan ilk defa Teknofest'e başvuru yapıldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 2018 yılından beri her yıl düzenlenen ve kısa adı TEKNOFEST olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline 2023 yılı için Sudan'dan ilk defa başvuru yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 09:48, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 10:02
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Sudan'dan ilk defa Teknofest'e başvuru yapıldı

Her yıl dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce başvurunun yapıldığı ve 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST'e Sudan'daki Türkiye Maarif Okullarından iki ayrı başvuru yapıldı. 2023 yılı organizasyonu için yapılan bu başvurular aynı zamanda Sudan'da yapılan ilk başvuru. Türkiye Maarif Vakfı'nın başkent Hartum'daki Türkiye Maarif Okulları Erkek Lisesinde öğrenim gören öğrencilerden oluşan iki ayrı takımın üzerinde çalıştığı projeler; "Tuzlu ve Bulanık Suların Moringa Alovera Tohumları ve Yaprakları Kullanılarak Arıtılması" ve "Robot Kol Tankı Projesi" isimlerini taşıyor.

"Tuzlu ve Bulanık Suların Moringa Alovera Tohumları ve Yaprakları Kullanılarak Arıtılması" projesinin Hartum Erkek Lisesi Müdürü Tahir Eşkıl ile birlikte danışmanlığını yapan Tayyip Abduddaim, dünyanın her tarafından katılımın sağlandığı TEKNOFEST'e Sudan'dan ilk defa başvuru yapılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, Türkiye'de her yıl düzenlenen bu festivalin Sudan ve diğer az gelişmiş ülkelerdeki çocuklara ve gençlere özgüven aşıladığını belirtti. Başvurusunu yaptıkları projelerinin çok iddialı olduğunu kaydeden Tayyip Abduddaim, öğrencilerinin de çok heyecanlı olduğunu ve Sudan'daki Türkiye Maarif Okullarından yapılan proje başvurusunun önümüzdeki yıllarda daha fazla projeyle başvuru yapılmasını sağlayacağını ifade etti.

Türkiye Maarif Okullarından yapılan "Robot Kol Tankı Projesi"nin projesinin danışmanı Rakde Yasin ise, Sudan'ın Türkiye'nin teknolojik bilgisinden faydalanabileceğini, öğrencileriyle yaptığı bu başvuruyla Sudan'ın kaderini değiştirmek ve teknolojiye öncelik vermek istediklerini kaydetti.

Sudan'dan ilk defa yapılan proje başvurularıyla ilgili olarak TMV Sudan Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan da, dünyanın en büyük teknoloji festivallerine ilk defa Sudan'dan ve Türkiye Maarif Okullarından başvuru yapılmasının çok önemli olduğunu kaydederek, başvurunun bile hem öğrencilerini hem de kendilerini çok heyecanlandırdığını belirtti. Türkiye Maarif Okullarının Sudan'daki en iyi okullardan biri olduğunu belirten Aslan, Sudanlı çocukların teknolojiye ve bilime olan ilgisini arttırmada öncülük yapmak istediklerini kaydetti.

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