Çırağan Sarayı'nda yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye ediliyor.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 11:23, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 11:30
Beşiktaş ilçesinde bulunan Çırağan Sarayı'nın içinde bulunan otel kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye ediliyor. Yoğun duman birçok yerden görülüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahil kısmından trafiği kestiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız