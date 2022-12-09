Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin yargılanmasına yeniden başlandı

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Adem Huduti tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, sanık Murat Mutlu mahkemede hazır bulundu. Diğer sanıklar Eyüp Özcan, Hasan Ayaz ve Fatih Gürcan ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma savcısı, Huduti'ye verilen 15 yıl hapis cezasının "iyi hal" indirimi ile uygulanmasını, diğer sanıkların davaları için ise ayrılma kararı verilmesini istedi.

Adem Huduti, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep etti. Huduti'nin oğlu ve avukatı olan Ersü Oktay Huduti ise mütalaaya karşı savunma için süre isteyerek müvekkilinin tutuksuz yargılanması talebinde bulundu.

Diğer sanıkların avukatları da beraat talep etti.

Cumhurbaşkanlığı avukatı Bayram Taşkın ise mütalaaya itiraz ettiklerini, sanıkların iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

Huduti'nin tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının esas hakkında savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

- Süreç

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçuna yardımdan 15 yıl hapis cezası verilmişti. Huduti'nin koruma astsubayları Fatih Gürcan ve Eyüp Özcan ile yüzbaşı Murat Mutlu ve astsubay Hasan Ayaz ise beraat etmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin sanık Huduti hakkındaki 15 yıl hapis cezasını onaması sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtiraz üzerine kararı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, sanık Huduti'ye ceza verilirken yasal ve yeterli gerekçe gösterilmeksizin takdiri indirim uygulanmadığı için kararı bozmuştu. Daha önce haklarında beraat kararı verilen diğer 4 sanık için de FETÖ üyeliği ve darbe girişimine yardım etme yönünden inceleme kararı verilmişti.