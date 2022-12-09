O kreşte öğretmenlerden sonra idareciler de görevden alındı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde çocuklara şiddet uygulandığı gerekçesiyle, aileler suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, kreşteki 2 öğretmenin işine son verildi.
Olay, temmuz ayında Kapaklı'da, ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde meydana geldi.
Anne E.E., evde kızı D.E.'nin oynadığı bebeğini ellerini kurdele ile arkadan
bağlayıp uyutması üzerine şüphelendi. Annesinin bunu neden yaptığını sorduğu
D.E., kreşte uyumayan çocukları öğretmenlerinin bağlayarak uyuttuğunu söyledi.
Bunun üzerine E.E., bağlayan öğretmenlerin isimlerini kızından öğrendi, diğer
velilerle irtibata geçti. E.E., 250 öğrencisi bulunan kreş yönetimi ile görüşmek
istedi.
Olumlu talep alamayan veliler, bu yılın haziran, temmuz ve ağustos ayına ait
güvenlik kamerası görüntülerinin kayıtlarının incelenmesini istedi. Bu talebi
de kabul etmeyen kreş yönetimi, 7 çocuğun kreşle ilişkisini kesip, ailelerine
durumu mail ile bildirdi.
Velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı,
konuyla ilgili inceleme başlattı. Savcılık kamera kayıtlarına el koyarak, incelemeye
aldı.
Görüntülerde, bir öğretmenin çocuğu tutup yere attığı, bazı çocukları itip
kaktıkları, üzerlerini değişirken sert davrandıkları, bir öğretmenin çocuğu
yere sert bir şekilde oturttuğu, çocukların yattıkları yatakları taşırken, başına
çarptığı, ağlayan çocuğu zorla bezle masa sildirdikleri, sert davrandıkları
çocukların ağladığı, bir çocuğun eline ve yüzüne vurdukları yer aldı.
İKİ ÖĞRETMENİN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Görüntülerin incelenmesinin ardından 7 veli, öğretmenler, S.M. ve B.Y. ile kreş idarecileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin soruşturması sürerken, kreş yönetimi, olayın duyulmasının ardından 2 öğretmenin görevine son verdi. Velilerin cep telefonlarına kreşten gönderilen mesajlarda ise, "Sevgili velilerimiz. Görüntüleri üzüntüyle izlemiş bulunmaktayız. Bahse konu öğretmenlerimizin işine son verilmiştir. Hukuki süreç başlamıştır, konuyla ilgili detaylı açıklama üst yönetim tarafından yapılacaktır" denildi.
ÇOBS'DAN AÇIKLAMA
ÇOSB yönetiminden konuya ilişkin yazılı açıklama da yapıldı. Bölge müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOBS Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile ilgili basında yayınlanan görüntülerle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtilerek, "Görüntülerdeki konu, yargıya intikal ettirilmiş olup, bölge müdürlüğümüz tarafından söz konusu çalışanların, işine son verilerek idari tahkikata başlanmış olup, tahkikat devam etmektedir.
Kreşimizdeki diğer çocuklarımızın ve velilerimizin etkilenmemesi için büyük
bir titizlikle üzerinde durduğumuz konuyla ilgili kişiler hakkında idari gerekli
işlemlerin yapılacağını ve yargılama sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun
bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.
İDARECİLER DE GÖREVDEN ALINDI
Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çocukların öğretmenleri tarafından defalarca darp edilmesine ilişkin görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili 2 öğretmen görevden alınırken, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yeni bir açıklama daha yapılarak, kreşteki idarecilerin de görevden alındığı duyuruldu. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakımevimiz hakkında basında yayınlanan görüntülerle ilgili olarak yönetimimizin aldığı karar doğrultusunda kreş idarecilerinin görevlerine son verilmişti" denildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız