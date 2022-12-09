Okul müdürü aracı oldu: Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı

Konya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi okul müdürü tarafından "Seni Milli İstihbarat Teşkilatı'na memur olarak alacağız" diyerek kandırıldı ve tanıştırıldığı kişinin günlerce cinsel saldırısına maruz kaldı.

Ailenin şikayeti üzerine kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan zanlı tutuklandı. Okul müdürü ile ona yardım eden başka bir müdür de açığa alındı.

Lise son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G.A, notları iyi olduğu için okul müdürünün kendisine 'Seni MİT'e memur olarak alalım' dediğini anlattı.

Okul müdürü öğrenciyi kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan Ahmet Mandal ile tanıştırdı.

Lise öğrencisine MİT yalanıyla cinsel saldırı - 1



ÖLÜM TEHDİDİ

Genç kızın iddiasına göre zanlı ailesini öldürmekle tehdit etti, okul müdürü de onun istediklerini yapması istedi.

MÜDÜRÜN ODASINDA DİNİ NİKAH!

Tehdit edilen G.A'ya başka bir okulun müdürünün odasında dini nikah kıyıldı.

Okul müdürü öğrencinin babasını da okula çağırarak konuştu ve onu kızının MİT'te eğitim alacağına inandırdı. Öğrenci G.A. günlerce Ahmet Mandal'ın cinsel saldırısına maruz kaldı.

KORKTUĞU İÇİN SUSTU

Ailesini öldüreceğinden korktuğu için kimseye anlatamadığını söyleyen lise öğrencisi sonunda babasıyla konuştu. Ailenin şikayeti üzerine Ahmet Mandal, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 2 okul müdürü açığa alındı, haklarında soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi.