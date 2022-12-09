4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan doktor tutuklandı

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Çatalca Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan 1. No'lu Sağlık Ocağı'nda yaşandı. İddiaya göre, muayene için Sağlık Ocağı'na giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, eve gidince odasına kapanarak ağlamaya başladı. Ailesi çocukla konuşunca doktorun kendisini taciz ettiğini söyledi. Karakola şikayet için giden aile, başka çocuklarında cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayetçi olduğunu öğrendi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda, 12 ile 16 yaş arasında toplam üç kız çocuğunun Sağlık Ocağı'nda görevli Dr. E. B. tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan doktor, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olayın sosyal medyada paylaşılması ile daha önce lösemi teşhisi konulan bir kız çocuğunun da aynı doktor tarafından taciz edildiği öğrenildi. Ailesi yaşanan duruma inanmayınca şikayette bulunmadığı ardından sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce polise giderek doktor hakkında şikayette bulundukları bilgisine ulaşıldı.