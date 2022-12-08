Ayvacık tatilini konforlu hale getirecek popüler oteller

İlandır

Çanakkale'ye bağlı bir ilçe olan Ayvacık, ülkenin en turistik yerlerinden biri konumundadır. Geçmişinin oldukça eski dönemlere uzandığı ilçede gezip görülebilecek sayısız destinasyon bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında artan yerli ve yabancı turist popülasyonu ile birlikte oldukça keyifli bir hale bürünen Ayvacık, bu bağlamda birçok otel ve konaklama tesisiyle ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Ayvacık otelleri turistlere oda kahvaltı konseptinden yarım veya tam pansiyona kadar geniş bir seçim olanağı sunmaktadır. Konaklama tesislerinin yanı sıra butik oteller de ziyaretçilerin konforlu bir tatil deneyimi yaşamaları için gerekli özeni göstermektedir. Sahip olduğu manzaraları ve atmosferleri ile öne çıkan Ayvacık otelleri, genellikle sahil boyunca sıralanmaktadır. Ayvacık tatilini doyasıya yaşamak isteyenlerin tercih ettiği oteller, birbirinden farklı özellikleriyle hizmet vermeye devam etmektedir.

Pinecone Boutique Hotel

Ayvacık'a bağlı Yeşilyurt köyünde bulunan otel, büyüleyici manzarasıyla birlikte şirin bir atmosfere sahiptir. Oda kahvaltı konseptiyle hizmet veren otelde Ege mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri servis edilmektedir. Ayvacık tatili sırasında güne kuş cıvıltılarına eşlik eden bir orman manzarasına uyanmak isteyenlerin tercih ettiği Pinecone Boutique Hotel, Küçükkuyu sahiline ortalama 3 kilometre uzaklıkta konumlanmaktadır. Otel bünyesinde açık havuz, restoran, otopark, kafe ve bar gibi olanaklar bulunmaktadır. Özellikle balayı çiftleri için muazzam ayrıcalıklara sahip olan Pinecone Boutique Hotel'de masaj ve Türk Hamamı gibi ayrıcalıklar da sunulmaktadır. Yalnızca yaz sezonlarında açık olan Pinecone Boutique Hotel, 32 oda kapasitesi ile birlikte ziyaretçilerini ağırlamaktadır.

Assos Hotel

Ayvacık'ın Behramkale köyünde yer almaktadır. Adını, civarında bulunan Assos Antik Kenti'nden alan otel, 1973 yılından bu yana oda kahvaltı konseptinde hizmet vermeye devam etmektedir. Otel, denize sıfır konumda yer almakta olup, çatı katındaki restoran bölümüyle ziyaretçilerine eşsiz bir atmosfer eşliğinde vakit geçirebilme imkanı sunmaktadır. Ege mutfağının benzersiz lezzetlerini alakart şekilde sunan Assos Hotel'de balayı çiftleri için çeşitli ayrıcalıklar da bulunmaktadır. Sabah kahvaltılarının ücretsiz bir şekilde servis edildiği otel, 41 oda kapasitesine sahiptir.

Hotel Rena

Ayvacık'ın en popüler otellerinden biri konumunda olan Hotel Rena, sahile ortalama 1 dakikalık yürüyüş mesafesinde bulunmaktadır. Ayvacık'ın gezilecek yerlerine yakın olmasından ötürü turistlerin odağında olan otel, ücretsiz kahvaltının yanı sıra odalarında sunduğu imkanlarıyla öne çıkmaktadır. Düz ekran televizyon, ücretsiz wi-fi, oturma grubu ve oda servisi gibi olanaklar Hotel Rena'da standart olarak sunulmaktadır. Teras katından sahip olduğu manzaralarıyla keyifli vakit geçirebilme imkanı sunan otelde açık havuz, restoran ve bar gibi imkanlar bulunmaktadır. Hotel Rena, 72 oda kapasitesiyle yaz sezonu boyunca açık durumdadır.

Esida Otel

Esida Otel, Ayvacık'ın ünlü tatil beldelerinden olan Küçükkuyu'da hizmet vermektedir. Oldukça eğlenceli ve konforlu olanaklar sunan otel, şehir merkezi, deniz ve havalimanına oldukça yakın konumdadır. Odalarında televizyon, ücretsiz internet ve buzdolabı gibi imkanların bulunduğu otelde kuru temizleme ve çamaşır yıkama hizmetleri verilmektedir. Aracıyla gelenler için ücretsiz otoparkının da bulunduğu otel, yalnızca ziyaretçilerine tahsis ettiği özel plajıyla keyifli anlar sunmaktadır. Aynı zamanda açık havuzunda gün boyunca güneşin tadını çıkarabilen ziyaretçiler, kenarında bulunan barından diledikleri kokteylin tadına bakabilmektedir. Açık ve kapalı restoranında lezzetli yemeklerin servis edildiği Esida Otel, yarım pansiyon veya oda kahvaltı seçenekleriyle birlikte tercih edilebilmektedir.

Assos Kervansaray Hotel

Ayvacık'ın denize sıfır otelleri arasında yer alan Assos Kervansaray Hotel, Behramkale'de hizmet vermektedir. Otantik bir tasarıma sahip olan otel, müşterilerini yarım pansiyon konseptinde ağırlamaktadır. Otopark, açık yüzme havuzu, çamaşırhane, kafeterya, bahçe, açık ve kapalı restoran gibi özellikleriyle unutulmaz bir tatil deneyimi sunan otelin kendine ait keyifli bir plajı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ferah odalarında konforlu bir tatil deneyimi sunan Assos Kervansaray Hotel, masmavi deniz manzarasına sahip konumuyla birlikte öne çıkmaktadır.

Adatepe Otel

Ayvacık tatilini doğa ile iç içe bir konumda yapmak isteyenlerin odak noktasında olan Adatepe Otel, butik yapısı ve konforlu odalarıyla misafirlerini ağırlamaktadır. Ayvacık'a bağlı Adetepe köyünde hizmet veren otel, yemyeşil bahçesinde kahvaltı keyfi sunmaktadır. Otel, oda kahvaltı konseptinde hizmet vermekte olup toplamda 9 oda kapasitesine sahiptir. 1993 yılından bu yana hizmet vermeye devam eden Adatepe Otel, güler yüzlü hizmeti ve sıcacık atmosferiyle konuklarına keyifli anlar sunmaktadır.