Başörtüsü teklifi 336 vekilin imzasıyla Meclis'e sunulacak
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "(Başörtüsü teklifi) Biraz sonra hep beraber Sayın Meclis Başkanımıza getirerek Anayasa değişikliği teklifimizi vermiş olacağız. Teklifi 366 milletvekilimizin imzasıyla sunacağız."
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 15:00, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 15:02
- AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: "(Başörtüsü teklifi) Biraz sonra hep beraber Sayın Meclis Başkanımıza getirerek Anayasa değişikliği teklifimizi vermiş olacağız. Teklifi 366 milletvekilimizin imzasıyla sunacağız."Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız