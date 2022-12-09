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MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası

FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sanıklardan örgütün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da arasında olduğu 9 sanıktan 6'sı hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan birinin beraatine, 2'sinin de mükerrer yargılama nedeniyle haklarındaki davanın reddine karar verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 15:55, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 15:55
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MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası

Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulmasını ve aranmasını organize eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "sivil imamı" 9 sanıktan 6'sı, 8 yıl 9 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sanıklardan örgütün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç ile diğer sanıklar Halil Alp ve Yasin Yalçınkaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer sanıkların katılmadığı duruşmada, avukatlar hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre sanık Berkant Aydın'ın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına, sanıklar Abdurrahman Özdemir, Arif Danacı ve Nurettin Oruç'un "Devletin güvenliğiyle iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken faaliyetlerini temin ve bunları ifşa etme" suçundan 18'er yıla kadar, sanıklar Kaan Kürşat Karaahmetoğlu ve Halil Alp'in "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 8'er yıla kadar, Danacı ve Karaahmetoğlu'nun ayrıca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, mütalaasında sanıklardan Hasan Ülker'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesini istedi.

Nurettin Oruç, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hakkımdaki, 'MİT tırlarının durdurulmasını Diyarbakır'dan organize etti' şeklindeki iddia asılsızdır. Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. MİT tırlarının durdurulması için karar kurulu üyesi sıfatıyla faaliyet göstermedim. Örgütsel gizli bir toplantıya katılmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize etmediklerini savunarak beraat talebinde bulundu.

- Sanıklardan 6'sına ceza verildi

Mahkeme heyeti, Nurettin Oruç'u "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 8 yıl, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçundan 10 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl, sanık Halil Alp'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 6 yıl olmak üzere toplamda 16 yıl 6 ay, sanık Abdurrahman Özdemir'i "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 5 yıl, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçundan ise 5 yıl 10 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Berkant Aydın'ı 10 yıl 6 ay, Hasan Ülker ve Arif Danacı'yı da 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Berkant Aydın hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına da hükmetti.

- MİT tırlarının durdurulması ve dava süreci

MİT tırları, 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan, 19 Ocak 2014'te ise Adana'nın Ceyhan ilçelerinde durdurulmuştu.

Geçen yıl karara bağlanan, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle 50 sanıktan 27'sine 1 yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verilmişti. Firari sanıklar ve başka mahkemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince de Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize ettikleri gerekçesiyle aralarında FETÖ'nün sözde "jandarma imamı" Nurettin Oruç'un da bulunduğu 3'ü diğer suçlardan tutuklu, 9'u firari 18 sanık hakkında iddianame hazırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Mahkeme heyeti, yargılamanın ilk celsesinde firari sanıklar Ahmet Numan A, Ali Ç, Ali S, Cemil Y, Feyzullah G, Hasan Hüseyin K, Hüseyin C, Mustafa İ. ve Uğur A'nın dosyasının ayrılmasına karar vermişti.

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