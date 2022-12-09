Uzmanından 'kış aylarında üçlü salgına dikkat' uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Boşnak, kış aylarında en sık görüler hastalıklara ilişkin bilgi verdi.

Boşnak, "Üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olan viral etkenler çok fazla sayıda. Bunlardan en sık görülenler influenza A ve B, Kovid-19 ve RSV'dir (Respiratuvar Sinsityal Virüs). Bu etkenlere bağlı meydana gelen enfeksiyonları hem tek başına hem de iki yada üç virüsü bir arada üçlü salgın şeklinde tanımlanan şekliyle görebilmekteyiz. Bu etkenlerle geçirilen hastalık tablosu özellikle altta yatan hastalığı olan kişilerde daha ağır bir klinik tabloyla görülmekte ve daha uzun sürmektedir." ifadelerini kullandı.

Hastalarda en sık görülen şikayetlerin yüksek ateş, baş ağrısı, şiddetli kas-eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, öksürük olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eşlik eden kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon, böbrek hastalığı, romatizmal, endokrin ve metabolik rahatsızlığı olanlar ve kanser hastalarında bu virüs hastalıkları zaman zaman ağır ve hatta öldürücü de olabilmektedir. Özellikle bu etkenlerden RSV etkenli olan solunum sistemi enfeksiyonunda, ateşle birlikte, öksürük, hızlı nefes alma ve hırıltılı solunum şikayet olarak ön planda olabilir. Hastalarda tanı için gerekli numune ve örnekler alındıktan sonra viral PCR testleri ile viral RNA bakılıp hızlı bir şekilde tedavi planlanıp, başlanılmalıdır.

Şikayetlere yönelik antipiretik ve analjezikler ve antiviral tedaviler, gerekiyorsa serum tedavileri verilmelidir. Bu hastalarda beslenme ve yatak istirahati gereklidir. Özellikle bu virüs hastalıklarından korunmak için genel korunma yolları ve hijyen kurallarına uyum son derece önemlidir. El yıkama ve el antiseptiklerinin kullanımı, maske takılması, hasta olan kişilerin özellikle altta yatan ya da eşlik eden hastalıkları varsa erken dönemde hastaneye başvurmaları gerekmektedir."