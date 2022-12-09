Anayasa Mahkemesi, 13 Aralıkta 8 dosyayı esastan görüşecek

Esastan görüşülecek dosyalar arasında 4 adet CB Kararnamesi bulunmakta.

Diğer dosyalar ise:

" 23/5/2019 tarihli ve 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.,

" 16/7/2020 tarihli ve 7250 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.

" 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 68. maddesiyle başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 4. maddesinin onuncu fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...Emniyet Hizmetleri Sınıfında..." ibaresi

" 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle değiştirilen ekli (1) SAYILI TABLO'sunun "II. Kararlar ve mazbatalar başlıklı" bölümünün 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanun'un 10. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun'un 28. maddesiyle eklenen parantez içi hüküm

