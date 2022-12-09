Twitter'da temizlik işçileri tazminatsız işten çıkarıldı

Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezinde çalışan 4 temizlik görevlisi, BBC ile yaptıkları röportajda, Elon Musk'ın yönetime gelmesinin ardından kıdem tazminatsızları ödenmeden işten çıkarıldıklarını anlattı.

İşçilerden Julio Alvarado, 10 yıldır Twitter'da çalıştığını, ortamın her zaman dostane olduğunu fakat ekim ayında Musk'ın şirketi satın almasıyla işlerin değiştiğini söyledi.

Musk'ın göreve başlamasının ardından ofisin bazı kısımlarını temizlerken, kendisine özel güvenliğin eşlik ettiğini söyleyen Alvarado, Musk'ın ekibinden bir kişinin, yakında temizlik işinin "tarih olacağını", çünkü robotların eninde sonunda insanların yerini alacağını söylediğini aktardı.

Protestolar 5 Kasım'dan beri devam ediyor

Meksika'daki ailesini desteklediğini ve faturalarını ödeyememekten korktuğunu söyleyen Alvarado, "Sana sadece şunu söyleyebilirim ki kira ödeyecek param yok. Sağlık sigortam olmayacak. Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

İşten çıkarılan diğer işçiler Adrianna Villarreal, Juana Laura Chavero Ramirez ve Temizlik İşçileri Sendikası Başkanı Olga Miranda da yaşadıkları süreci ve kaygılarını dile getirdi.

Küçük bir grup temizlik görevlisi, San Francisco'daki Twitter binasının önündeki protestolarına 5 Kasım'dan bu yana devam ediyor.

Musk'a yetkililerden tepki

San Francisco kent savcısı David Chiu, temizlik işçilerinin tazminatsız işten çıkarılmasıyla ilgili Musk'ın yasaları ihlal edip etmediğini soruşturduğunu söyledi. Chiu, BBC'ye yaptığı açıklamada, Musk'ın geçmişte de iş kanunlarını küçümsediğini belirterek "Bunun olmasına şaşırmadım, işçilerin çektiklerini anlıyorum. Meseleyi ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

California eyalet senatosunun üyesi Scott Wiener da temizlikçilere "korkunç" davranıldığını söyledi. Wiener, "Kısa vadede, Elon Musk'ın temizlik görevlilerine insan gibi davrandığını, Noel arifesinde işten atmak yerine onları yeniden istihdam ettiğini görmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Twitter yönetimi ise BBC'nin konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başlamıştı.

Twitter çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bilgisi paylaşılmıştı.