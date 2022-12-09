Hırsızlar bu evleri mesken tuttu: 3 günde bir hırsızlığa geliyorlar

Elazığ'da Sürsürü ve Ataşehir mahalleri arasında kalan bölgede yer alan 5 yazlık müstakil ev hırsızların hedefi oldu. Kış olunca evlerde kimsenin kalmadığını fırsat bilen hırsızlar, kapı ve pencere kırarak 5 eve girdi. Hırsızlar, değerli buldukları ne varsa çalıp götürdü. Evine gelen ve soyulduğunu fark eden vatandaşlardan biri durumu polis ekiplerine bildirdi. Haberi aldıktan sonra evlerine giden diğer ev sahipleri yine benzer tablo ile karşılaştı. Polis ekipleri, hırsızlık yapılan tüm evleri incelerken şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Öte yandan 5 evin 3 gün öncede soyulduğu öğrenildi.

3 gün önce de evlerine hırsız girdiğini belirten ev sahiplerinden Ahmet Özdemir, "Ataşehir ve sürsürü mahallesi arasında kalan bir bölgede oturuyorum. Bu evler bizim bahçe evlerimiz. 5 tane ev var burada. 3 gün önce burayı soydular, bugün geldik yine gelip soymuşlar. Aynı şekilde demir korkulukları ve camları kırmışlar içerilere zarar vermişler. Bakır leğen, bakır tencere ve daha birçok şeyi çalıp götürmüşler. 5 eve birden girmişler tüm evler soyuldu" dedi.

"Bunlar profesyoneller"

Mağdur olduklarını söyleyen ev sahiplerinden Süleyman Özer, "Bunlar gündüz vakti gelip burayı nasıl soymuşlar anlamış değilim. Telefon ettiler geldik evlerin içinde hiçbir şey kalmamış. Bizim bakır kazan hepsini alıp götürmüşler. Mutfak demirlerini kırmışlar ama camı filan da kırmamışlar demek ki bunlar profesyoneller" diye konuştu.