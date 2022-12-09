Bakan Akar: TSK'nın kimyasal silah kullanmadığına dair rapor elimizde
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "24 Kasım'da bir heyet teşkil ettik. Gitti incelemeleri ölçümlerini yaptı. Verileri Sağlık Bakanlığı laboratuvarına verdiler. Bunların hiçbirinde kimyasal olmadığı raporu elimizde" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Aralık 2022 22:57, Son Güncelleme : 09 Aralık 2022 23:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmelerinde kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin olarak, "Önyargılı ve kara yapıcı söylemler var. Hüküm veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor deniliyor. 24 Kasım'da bir heyet teşkil ettik. Gitti incelemeleri ölçümlerini yaptı. Verileri Sağlık Bakanlığı laboratuvarına verdiler. Bunların hiçbirinde kimyasal olmadığı raporu elimizde" dedi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız