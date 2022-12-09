Afgan sanık, öldürdüğü Ayşegül'e cinsel istismarda bulunmuş

Olay, geçen yıl 12 Temmuz'da, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden eve dönerken takip ettiği Ayşegül Aydın'ı ağaçlık alana sürükledi. Burada cinsel istismarda bulunan Atikullah, kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurdu.

Atikullah, Ayşegül'ün çamaşırlarını giydirip, yol kenarına getirdi daha sonra da kızı yaralı gördüğünü belirterek, çevredekilerden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı hastaneye kaldırdı. Bu sırada olay yerinden kaçan Atikullah, jandarma tarafından yakalandı. İfadesinin ardından Muhammed Atikullah, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yoğun bakımda tedavi gören Ayşegül Aydın ise 132 gün sonra hayatını kaybetti.

SAVCILIK İFADESİNDE TAKİP ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

Muhammed Atikullah, savcılıktaki ilk ifadesinde şunları söyledi:

* "Olay günü alkol aldım ve cami civarında dolaştığım sırada Ayşegül'ü gördüm. Alkolün etkisiyle hoşuma gitti. Beğendim ve gittiği yöne doğru arkasından takip ettim. Tenha ve ağaçlık bir yere geldiğimizde, arkadan yaklaşarak habersizce boğazını sıktım ve etkisiz hale getirmeye uğraştım.

* Aniden baygınlık geçirip, yolun kenarına düşerek kafasını çarptı. Sürükleyip, çalılık ve ağaçlık alana soktum. Pantolonunu çıkardım. Çevreden sesler gelince pantolonunu giydirdim. Biraz uzaklaştım sonra geri gelip yaşayıp yaşamadığını kontrol ettim.

* Yüzünde sıcaklık ve ağzında köpük vardı. Çantasındaki ıslak mendil ile ağzını ve yüzünü sildim. Yarım saat ayıltmaya çalıştım, başaramayınca sırtıma alıp yol kenarına taşıdım. Yakın bir iş yerinden bir şahıs geldi.

* Bir araç durdu, sağlık ekiplerine haber vermelerini istedim. Kalabalık olunca biri kızı tanıdı ve ailesine bilgi verdiler. Olup bitenleri kenardan izledim hatta kız arabaya konulurken yardım ettim."

İLK DURUŞMADA AYŞEGÜL'ÜN KARDEŞİ, TERCÜMANA SALDIRDI

Muhammed Atikullah hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasında, sanık Muhammed Atikullah, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı, tercüman ve Aydın ailesi ise salonda hazır bulundu. Duruşmada, hayatını kaybeden Ayşegül Aydın'ın kardeşi Esat Aydın, salona getirdiği jilet ile tercümana saldırarak yaralanmasına neden oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Esat Aydın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TERCÜMANLAR DURUŞMA SALONUNA GELMEK İSTEMEMİŞ

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında sanık Muhammet Atikullah, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, Aydın ailesi ve avukatlar ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada yaşanan olaylar nedeniyle tercümanların duruşma salonuna gelmek istemediğini, 1 tercümanın SEGBİS ile İstanbul'daki mahkeme salonunda hazır edildiğini duruşma tutanağına yazdı. Dosyada sanığın Ayşegül Aydın'a karşı cinsel istismarda bulunup bulunmadığına dair rapor olmaması nedeniyle Adli Tıp Kurumu'ndan geçen celsede istenilen rapora cevap verildi. Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun yazdığı cevapta, mağdurun cinsel istismara uğradığının oy birliği ile anlaşıldığı belirtildi.

SANIK VE TERCÜMAN MAHKEMEYE GETİRİLECEK

Duruşmada, Muhammed Atikullah'ın ifadesi alınmaya çalışıldı ancak başarılı olunamadı. SEGBİS ile konferans görüşme yöntemiyle ifade sırasında tercüman, sanığı anlayamadığını belirtti. Mahkeme heyeti, Atikullah'ın yanındaki cezaevi memuruyla Türkçe konuştuğunu görerek, savunmasını Türkçe yapmasını istedi. Türkçe'yi az bildiğini söyleyen Atikullah, bazı yerlerde anlamadığını belirtip, sorulara cevap vermedi.

Mahkeme heyeti, sağlıklı savunma alınabilmesi için hem sanık hem de tercümanın mahkeme salonunda hazır edilmesi gerektiğine oy birliği ile karar verdi. Sanık ve tercümanın güvenliklerinin sağlanması konusunda Kocaeli Valiliği'ne yazı yazılarak, her ikisinin de sonraki celsede hazır edilmesi istendi. Sanık Muhammed Atikullah'ın tutukluluğunun devamına karar veren heyet, duruşmayı 17 Şubat 2023'e erteledi.

"BİR ÇOCUĞUM CEZAEVİNDE, BİR ÇOCUĞUM MEZARDA"

Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayşegül'ün babası Metin Aydın, "Ayşegül'ün ilk duruşmasında benim oğlum Esat'ın mahkemede kendisini kaybetmesi sonrasında çocuğum istenmeyen bir eylemde bulundu. Tasvip etmediğimiz bir eylemde bulundu. Bundan dolayı da şu anda tutuklu olarak cezaevinde yatmakta. Bizim için şu anda sanığa verilecek olan cezadan çok Esat'ın buradaki hatasını, kendini kaybetme olayından dolayı ben oğlumun bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum. Şu anda bir çocuğum cezaevinde, bir çocuğum mezarda. Bomboş evde bekliyoruz. Bu zulmün bize daha fazla yapılmamasını istiyorum" dedi.