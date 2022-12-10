10 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
10 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30)
2- TBMM'den
- Genel Kurulda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçeleri görüşülecek.
- Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
(TBMM/11.00/13.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World Forum 2022 kapsamında düzenlenecek "Çatışma Çözümü ve Barışın İnşası: Küresel Liderliğin Geleceğini Şekillendirmek" konulu panelde katılımcılara hitap edecek, Türkiye-Cezayir Ortak Planlama Grubu (OPG) Toplantısı'na eş başkanlık yapacak ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(İstanbul/10.00/Cezayir)
SPOR
1- Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelesi Fas-Portekiz ve İngiltere-Fransa maçlarıyla tamamlanacak.
(Doha/18.00/Al Khor/22.00)
2- Spor Toto 1. Lig'de 17. haftaya Tuzlaspor-Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü-Adanaspor, Altaş Denizlispor-Altay ve Göztepe-Manisa FK maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/Ankara/13.30/Denizli/16.00/İzmir/19.00)
3- TFF 2. Lig gruplarında 18. hafta mücadelesi toplam 3, TFF 3. Lig gruplarında 16. hafta toplam 6 maçla başlayacak.
4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasına Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji, AYOS Konyaspor Basketbol-Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/13.00/Konya/15.30/İzmir/18.00)
5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası başlayacak; Fenerbahçe Alagöz Holding-Beşiktaş ve Emlak Konut-Galatasaray Çağdaş Faktoring maçları yapılacak.
(İstanbul/14.00/16.00)
6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank maçıyla başlayacak.
(İstanbul/14.00)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftası Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor, Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta, Arkas Spor-Spor Toto maçlarıyla tamamlanacak.
(Hatay/13.00/Bursa/15.00/Ankara15.30/İzmir/16.00)
8- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 8'inci maçında Fransa'nın Metz takımını konuk edecek.
(Kastamonu/18.00)
9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. Tur rövanşında Yenimahalle Belediyespor, Çekya'nın Hazena Kynzvart takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Lazne Kynzvart/18.00)
10- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur rövanşında Beşiktaş Yurtbay Seramik, Sırbistan'ın Dinamo Pancevo takımını konuk edecek.
(İstanbul/17.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız