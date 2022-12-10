10 Aralık 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Halk Sağlığı Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uzm. Dr. Ahmet BARAN atanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürü Savaş ALIÇ , 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan XIII. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İbrahim ERSOY atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

- İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne Ayşe Berris EKİNCİ,

- İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne Tahsin Timur SÖYLEMEZ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Salim Levent ŞAHİNKAYA, .

- Arjantin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Şefik Vural ALTAY,

- Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmail ARAMAZ,

- Norveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fazlı ÇORMAN,

- Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Rıza ÖZCOŞKUN, - Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Gökhan TURAN,

- Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK,

- Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meltem BÜYÜKKARAKAŞ,

merkeze alınmış,

- Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Genel Müdür Yardımcısı Cenk URAZ,

- Arjantin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel ve İnsani Konular Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Ömür BUDAK,

- Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem OZAN,

- Norveç Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gülin DİNÇ,

- Peru Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Üyesi Serra KALELİ,

Litvanya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Küresel ve İnsani Çalışmalar Genel Müdür Yardımcısı Görkem Barış TANTEKİN,

- Lüksemburg Büyük Dükalığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Andlaşmalar Genel Müdürü Engin YÜRÜR,

- Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet İdem AKAY,

atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet KAVAS,

- Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kerem Ahmet KIRATLI,

- Benin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Kemal Onur ÖZÇERİ, merkeze alınmış,

- Senegal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Hatice Nur SAĞMAN,

- Malta Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcısı Erdeniz ŞEN,

- Benin Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı Mesut KOÇ, atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Yunanistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burak ÖZÜGERGİN,

-Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe SÖZEN USLUER,

- Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Fikret Kerem ALP,

- Ruanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Burcu ÇEVİK,

- Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Korhan KARAKOÇ, merkeze alınmış,

- Yunanistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Çağatay ERCİYES,

- Umman Sultanlığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Muhammet HEKİMOGLU,

- Uganda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih AK,

- Ruanda Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Aslan Alper YÜKSEL,

- Avustralya Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk GEZER,

atanmıştır.

- Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Can OĞUZ,

- Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığına Halime Ebru DEMİRCAN,

-Dış Politika, Analiz ve Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığına Ayça OŞAFOGLU İNAM,

- AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığına Vesiıne Ela BEŞKARDEŞ KARAGÖL,

- Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına Hakan KARAÇAY,

- Personel Genel Müdür Yardımcılığına Melih KARALAR,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

- Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Rıfat Cem ÖRNEKOL,

- İran ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin ERGANİ,

- Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığına Osman İlhan ŞENER,

- Protokol Genel Müdür Yardımcılığına Başak GENÇ YÜKSEL,

- Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığına Bilgin ÖZKAN,

- Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığına Barış Ceyhun ERCİYES,

- Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığına Feriba Duygu HOKKACI ESİRGEN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı

- Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilent AKAR,

- Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam ER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

- Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığına Ali YILMAZ,

- Risk Analizi Genel Müdür Yardımcılıklarına Sümeyra SOMUNCUOĞLU ve Muhammet KÖŞKER,

- Kamu Finansmanı Genel Müdür Yardımcılığına Mete SAAT, .

- Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılıklarına Erkan TEK ve Halil YANIK,

- Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığına Ali İbrahim GÜR,

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Lütfi Alp ERGÜN, Arif Hakkı BATUR ve Özlem PAKKAN,

- Teftiş Başkan Yardımcılıklarına, Hazine ve Maliye Başmüfettişi Burak TEPE ve Hazine Başkontrolörü Selçuk Erdal GÜNAL,

- Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılıklarına, Vergi Başmüfettişleri Sedat İÇEL, Metin NİCANCI ve Nihat ETİK,

- Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkan Yardımcılıklarına, Hazine Başkontrolörleri Murat Erinç BAYRAKÇI ve Okan SÜLER,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Bora DÜNDAR atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince ErsoyAKSOY atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami ŞAHİN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına aynı yer Başkan Yardımcısı Murat KARAKOYÜNLÜ atanmıştır.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Melih KİRİŞÇİ atanmıştır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Cengiz SEZER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Oğuzhan EFE atanmıştır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Necdet SÜMBÜL görevden alınmış ve bu suretle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Enes ÇAKMAK atanmıştır.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Veysel EREN atanmıştır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU atanmıştır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. İlhan Yaşar HACISALİHOĞLU atanmıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yusuf BARAN atanmıştır.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr, Hüsnü KAPU atanmıştır.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr, Nuh Zafer CANTÜRK atanmıştır.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Erol TURAN atanmıştır.

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Yusuf LEBLEBİCİ atanmıştır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci, 3 üncü ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Fatih YILMAZ atanmıştır.

9 Aralık 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI