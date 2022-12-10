EYT'de yeni iddia 46-48 yaş! Gözler 12 Aralık'ta

Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin bu ay içerisinde Meclis'e gelecegini söyledi. EYT düzenlemesinde yaş sınırı olup olmayacagı merak ediliyordu. Bakanlıgının 2023 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulundaki sunumunda konuşan Bakan Bilgin, EYT'de yaş sınırına değinmedi, "En kapsamlı düzenleme" yapılacağını ifade etti.

'YAŞ'TA YENİ İDDİALAR

Yaş belirsizliği beraberinde yeni iddiaların da ortaya atılmasına yol açtı. Buna göre, masada iki seçeneğin olduğu belirtiliyor. Yaş sınırı kadınlarda 46, erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmayacak, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. EYT düzenlemesinin 12 Aralık pazartesi günü muhtemel Kabine Toplantısı'nda ele alınması beklenirken, gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalarda olacak.

Diğer yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT'de "yaş sınırlaması" getirileceği iddialarına tepki gösterdi. Ağbaba, "EYT'lilerin hayalleri ile alay etmeyin. İnsanlar emeklilik hazırlıklarını yaptı, bu konunun takipçisi olacağız" dedi.