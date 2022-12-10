Önce Fransa, şimdi Almanya! Kafalarına göre İslam modeli oluşturuyorlar

5 milyon Müslümanın yaşadığı Almanya'da, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliğine (DİTİB) bağlı yaklaşık 900 camideki din görevlisi ihtiyacının büyük bir çoğunluğu Türkiye'den karşılanıyor. Ancak Almanya da Fransa'nın ardından kendi kafasına göre İslam modeli oluşturmak için harekete geçti.

"AMAÇLARI KENDİ KAFALARINDAKİ İSLAM MODELİNİ OLUŞTURMAK"

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın önceki gün yaptığı "Almanya'daki imamların başka devletler tarafından atanmasına son verilmeli" sözlerine Ankara'dan tepki geldi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu "Almanya'nın bu kararı tamamen din ve inanç özgürlüğüne aykırıdır. Türkiye'den Almanya'ya giden personel İslam dinine ilişkin gerçekleri, doğru bilgileri anlatan din görevlileridir.

EMRAH ÖZCAN