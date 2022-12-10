Türkmenlere karşı kirli plan: Kerkük kuşatılıyor

Irak Türkmeneli bölgesinin başkenti Kerkük kuşatılıyor. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü Mehmet Seman Ağaoğlu, Kerkük'ün askeri olduğu kadar ekonomik açıdan da kuşatma altına alındığını belirterek Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile birlikte terör örgütü PKK'nın da bu kuşatma sarmalı içerisinde yer aldığını kaydetti.

Kerkük'te PKK'nın kurduğu paravan şirketler aracılığı ile birçok sektörü ele geçirdiğini belirten Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Şehrin içerisinde ve çevresinde terör örgütü yoğun faaliyet yürütüyor. Buna ek olarak hemen her seçimde 140. Maddeyi bir şantaj aracı olarak kullanan Kürtler, son dönem aynı tartışmayı bir kez daha başlattı. Buna paralel bir gelişme de 16 Ekim'de açılan ve bizi dünyaya ba ...

YILMAZ BİLGEN