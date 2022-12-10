'Vakıf'lar YÖK'ün kararını tartışıyor

Türkiye'de çoğunluğu İstanbul (47) ve Ankara'da (13) olmak üzere 11 farklı ilde toplam 77 vakıf üniversitesi var. Kurumların öğrenci sayısının ortalaması yaklaşık 6 bin olmakla birlikte 9 vakıf üniversitesinin 20 binin üzerinde öğrencisi bulunuyor. Son günlerde vakıf üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından gönderilen bir yazı ile çalkalanıyor.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanlığına gönderilen yazıda; vakıfların işleyişine dair usul ve esaslara 1 Eylül 2022 tarihli gelen kurul kararıyla tartışma oluşturacak yeni bir madde eklendi. İlgili madde ile daha önce mütevelli heyeti üyeleri sadece SGK veya vergi borçlarıyla ilgili uğrattıkları zarardan dolayı sorumlu idi. Artık aldıkları bütün mali kararlardan (satın alma, kiralama vs.) dolayı sorumlu olacaklar.

Mahmut Özay