Elazığ'da yük treni otomobile çarptı
Elazığ'da yük treni, kontrolsüz hemzemin geçide giren otomobile çarptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2022 08:14, Son Güncelleme : 10 Aralık 2022 08:15
Sürsürü Mahallesi'nde hemzemin geçide kontrolsüz giren V.Ç. idaresindeki 23 ADJ 664 plakalı otomobille yük treni çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araçta hasar meydana geldi.
İncelemenin ardından tren yolu, yeniden ulaşıma açıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız